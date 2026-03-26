El partido ya está en marcha y la emoción se vive al máximo entre la Selección de Italia y la Selección de Irlanda del Norte, que se enfrentan hoy jueves 26 de marzo (2:45 p.m. hora peruana) en un duelo determinante por el repechaje al Mundial 2026. Con la clasificación en juego y sin margen de error, ambas selecciones salen a dejarlo todo en el campo, protagonizando un choque cargado de tensión, intensidad y ambición por seguir avanzando en los play offs.

Cada minuto se juega como una final y los pequeños detalles empiezan a inclinar la balanza en este enfrentamiento clave del fútbol europeo. Si quieres saber cómo va el marcador y descubrir quién se está imponiendo en este vibrante encuentro, sigue leyendo para conocer el resultado EN VIVO y todas las incidencias actualizadas al instante.

🔴 Resultado EN VIVO: Italia vs. Irlanda del Norte

La información del resultado del partido entre Italia e Irlanda del Norte se actualizará EN VIVO y EN DIRECTO.

Partido Resultado Italia vs. Irlanda del Norte

Previa del partido: Italia vs. Irlanda del Norte

El enfrentamiento entre la Selección de Italia y la Selección de Irlanda del Norte forma parte de las semifinales del repechaje europeo hacia el Mundial 2026. Ambos equipos buscan dar el paso definitivo hacia la final del play off, donde se definirá uno de los cupos al torneo más importante del fútbol.

Los dos conjuntos necesitan ganar este partido para avanzar a la final del repechaje, donde se jugarán el último paso hacia la Copa del Mundo contra el ganador de la llave entre Gales y Bosnia.

¿Qué canales transmiten el partido Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO hoy 26 de marzo?

En Sudamérica, el partido entre Italia e Irlanda del Norte será transmitido por la señal de ESPN, disponible en la mayoría de países de la región a través de televisión por cable. Además, los usuarios también podrán seguir el encuentro vía streaming mediante Disney+, que ofrece la señal en vivo para suscriptores, permitiendo ver el partido desde celulares, tablets y computadoras.

En el caso de España, la transmisión estará disponible a través de plataformas digitales como RTVE Play, así como en servicios oficiales vinculados a la UEFA, dependiendo de la programación. Por su parte, en México, el encuentro podrá verse en televisión de paga mediante Sky Sports y también vía streaming en ViX, opción cada vez más utilizada por los aficionados.

Finalmente, en Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el partido a través de Fox Sports en televisión, mientras que en plataformas digitales estará disponible en servicios como FuboTV, que incluye canales deportivos en su parrilla. De esta manera, el duelo podrá verse EN VIVO en distintas partes del mundo con múltiples opciones según la región.

Horarios del Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026

Estados Unidos: 3:45 p.m. (ET), 2:45 p.m. (CT), 1:45 p.m. (MT), 12:45 p.m. (PT).

España: 8:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Perú: 2:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Ecuador: 2:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.