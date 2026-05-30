La gran final de la UEFA Champions League 2026 entre París Saint-Germain (PSG) y Arsenal Football Club se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. PSG llega como favorito ligero tras conquistar el título en 2025; su ataque fluido y de alto talento choca con la defensa sólida del Arsenal, que permanece invicto en 14 partidos de la Liga de Campeones esta campaña. El duelo enfrenta a una plantilla francesa acostumbrada a competir en instancias decisivas contra un equipo inglés buscando su primera ‘Orejona’. La semifinal de Les Rouge et Bleu ante Bayern Munich quedó marcada por la capacidad parisina para definir en momentos clave. Los Gunners, por su parte, eliminaron al Atlético de Madrid apelando a un esquema netamente defensivo y llegan con la confianza de haber ganado la Premier League recientemente después de 22 años.

Por el lado táctico y estratégico de los equipos, PSG exhibe profundidad de plantilla y talento ofensivo que suele vulnerar defensas cerradas; su reto será mantener la disciplina ante un Arsenal muy organizado. Los gunners han mostrado solidez táctico-colectiva bajo presión, con transiciones rápidas que pueden explotar espacios atrás. En Budapest se repetirá el choque de estilos: posesión y verticalidad frente a orden defensivo y contragolpe.

Históricamente, Arsenal nunca ha ganado la Champions League y su última final europea fue en 2006; la posibilidad de levantar el trofeo por primera vez añade un componente emocional al encuentro. PSG llega como defensor del título y con la experiencia reciente que brinda haber levantado la copa en 2025. Esa experiencia puede pesar en los momentos decisivos, aunque el fútbol actual suele inclinarse por detalles: balón parado, cambios y gestión de la fatiga.

En lo doméstico, los contextos divergentes también alimentan la narrativa: Arsenal celebró la Premier League por primera vez desde 2004, consolidando un proyecto que ahora busca la consagración continental. PSG, en cambio, camina hacia un quinto título liguero consecutivo en Francia, lo que subraya su dominio local y la necesidad de encontrar retos internacionales. Esa dinámica —dominio local frente a hambre continental— pintará la preparación y la mentalidad de ambas escuadras durante la final del prestigioso torneo de clubes europeos.

Revisa cómo quedó el partido PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026. Consulta el resultado en directo online, el marcador final y el resumen con las acciones más importantes de este histórico enfrentamiento futbolístico. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix

Resultado final PSG vs. Arsenal

A continuación, conoce los principales detalles del juego del PSG vs. Arsenal, como el marcador final y quiénes anotaron los goles de este decisivo duelo, disputado en el Puskás Aréna de Budapest.

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¿Cuántas veces ha llegado el Arsenal a una final de la Champions League?

Esta es la segunda vez en la que el Arsenal ha llegado a la final de la UEFA Champions League, siendo la primera vez en la temporada 05/06 que terminaron perdiéndola ante FC Barcelona.

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¿A cuántas finales de la Champions League ha llegado el PSG?

El París Saint-Germain disputará su tercera final y buscará su segundo título consecutivo de la UEFA Champions League. El conjunto parisino disputó su primera final ante Bayern Múnich en la edición 2020 del torneo, en la que acabó perdiendo por la mínima diferencia. En la temporada anterior, PSG apabulló 5-0 al Inter Milán para coronarse campeón por primera vez en su historia y ahora aspria al bicampeonato.

Historial de enfrentamientos entre PSG y Arsenal en Champions League

PSG y Arsenal se han enfrentado cinco veces entre sí en la UEFA Champions League. Los parisinos tienen ventaja con dos victorias sobre una del Arsenal, con dos empates. Estos enfrentamientos previos tuvieron lugar en la temporada regular (donde se vieron las caras en tres oportunidades) y una serie en semifinales en la temporada 2024/25 donde los parisinos vencieron 3-1 a los gunners en el marcador global para clasificar a la final y coronarse campeones posteriormente por primera vez en su historia.