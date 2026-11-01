Este domingo 1 de noviembre se vive una nueva edición del superclásico argentino. Boca Juniors recibe en La Bombonera a River Plate por la jornada 15 del Torneo Clausura. Ambos equipos saltan al terreno de juego con la obligación de sumar de a tres y buscan imponer sus condiciones futbolísticas desde el pitazo inicial. Las emociones, polémicas y jugadas de alto impacto prometen marcar la jornada en la memoria de los aficionados. Tanto el Xeneize como el conjunto Millonario disputan este cruce clave con la mira puesta en asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

¿Quién ganó Boca Juniors vs. River Plate?

En los primeros 45 minutos, Boca Juniors supera 1-0 a River Plate en La Bombonera

Equipos Resultado Goles Boca Juniors 1 Lautaro Di Lollo (27′) River Plate 0 ---

Boca Juniors vs. River Plate - previa

Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del Superclásico en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) por la fecha 15 del Torneo Clausura, un partido esperado por los amantes del fútbol que puede definir el destino de ambos equipos.

Boca llega a la contienda con la moral al tope. Están peleando los primeros puestos del Acumulado y clasificaron a la final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes es el eje central del equipo. Su liderazgo y capacidad para jugar lo convierten en el principal baluarte.

LA BOCA, BUENOS AIRES (ARGENTINA), 1/11/2026. En qué canal de TV ver la transmisión del superclásico Boca Juniors vs. River Plate que se realizará en La Bombonera. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

River Plate, por su parte, se hace presente en el Barrio de La Boca tras ganar y conseguir un triunfo revitalizante frente a Racing, resultado que aportó aire al ciclo técnico reciente. A pesar de mostrar destellos de alta jerarquía ofensiva, el desafío pasa por ganar consistencia fuera del Monumental y sostener la intensidad durante los 90 minutos.