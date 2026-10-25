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Real Madrid — FC Barcelona: horario, TV y dónde ver El Clásico de LaLiga 2026

El Real Madrid de Kylian Mbappé choca ante el FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Estadio Spotify Camp Nou.

MADRID (ESPAÑA), 25/10/2026.- Vive El Clásico 2025: Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el Camp Nou por el liderato. Mbappé y Lamine Yamal prometen un duelo legendario. FOTOS DE THOMAS COEX (i) y JOSEP LAGO (d) PARA AFP
MADRID (ESPAÑA), 25/10/2026.- Vive El Clásico 2025: Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el Camp Nou por el liderato. Mbappé y Lamine Yamal prometen un duelo legendario. FOTOS DE THOMAS COEX (i) y JOSEP LAGO (d) PARA AFP

Un duelo de oro. Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico español reúne a dos de los principales aspirantes al título en un partido que puede influir en la lucha por el liderato y que tendrá a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Raphinha bajo los reflectores. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en España y podrá seguirse por televisión y streaming en distintos países.

El equipo azulgrana buscará aprovechar su condición de local para imponer su propuesta futbolística y prolongar su buen comienzo de temporada. El conjunto madridista, por su parte, intentará llevarse los tres puntos del Spotify Camp Nou con una actuación que le permita fortalecer sus aspiraciones en LaLiga. La estrategia de Hansi Flick y José Mourinho será uno de los focos de atención de una nueva edición de la rivalidad más seguida del fútbol español.

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir el partido a través de ESPN y sus opciones digitales, mientras que en México y varios países de Centroamérica la transmisión estará disponible por SKY Sports y SKY+.

En Sudamérica, las alternativas incluyen DIRECTV Sports (DSports) y DGO en los mercados indicados, además de otras señales según el país.

En España, los espectadores podrán seguir el clásico mediante los servicios de Movistar Plus y DAZN.

Horarios y canales de TV para ver El Clásico Real Madrid — FC Barcelona

PAÍSESHORARIOSCANALES TV / STREA,OMG
España21:00Movistar LaLiga TV, Movistar Plus y Orange TV
Estados Unidos4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PTESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México14:00SKY Sports y SKY+
Costa Rica14:00SKY Sports y SKY+
El Salvador14:00SKY Sports y SKY+
Guatemala14:00SKY Sports y SKY+
Honduras14:00SKY Sports y SKY+
Nicaragua14:00SKY Sports y SKY+
Panamá15:00SKY Sports y SKY+
Perú15:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Colombia15:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Ecuador15:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Canadá (Toronto y Montreal)16:00fuboTV
Cuba16:00Tele Rebelde
Puerto Rico16:00ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
República Dominicana16:00SKY Sports y SKY+
Venezuela16:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Bolivia16:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Argentina17:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Chile17:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Paraguay17:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Uruguay17:00DIRECTV Sports (DSports) y DGO
Brasil17:00ESPN y Disney+ Premium
Reino Unido20:00TNT Sports 1 y discovery+
Alemania21:00DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
Francia21:00L’Équipe Live Foot
Italia21:00DAZN Italia, Italia 1 e Infinity+

Alineaciones probables del Real Madrid vs. FC Barcelona

  • Alineación probable del FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
  • Alineación probable del Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni; Kylian Mbappé y Yan Diomande.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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