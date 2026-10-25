Real Madrid — FC Barcelona: horario, TV y dónde ver El Clásico de LaLiga 2026

Un duelo de oro. Real Madrid y FC Barcelona miden fuerzas este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico español reúne a dos de los principales aspirantes al título en un partido que puede influir en la lucha por el liderato y que tendrá a figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Raphinha bajo los reflectores. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en España y podrá seguirse por televisión y streaming en distintos países.

El equipo azulgrana buscará aprovechar su condición de local para imponer su propuesta futbolística y prolongar su buen comienzo de temporada. El conjunto madridista, por su parte, intentará llevarse los tres puntos del Spotify Camp Nou con una actuación que le permita fortalecer sus aspiraciones en LaLiga. La estrategia de Hansi Flick y José Mourinho será uno de los focos de atención de una nueva edición de la rivalidad más seguida del fútbol español.

Los aficionados de Estados Unidos podrán seguir el partido a través de ESPN y sus opciones digitales, mientras que en México y varios países de Centroamérica la transmisión estará disponible por SKY Sports y SKY+.

En Sudamérica, las alternativas incluyen DIRECTV Sports (DSports) y DGO en los mercados indicados, además de otras señales según el país.

En España, los espectadores podrán seguir el clásico mediante los servicios de Movistar Plus y DAZN.

Horarios y canales de TV para ver El Clásico Real Madrid — FC Barcelona

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREA,OMG España 21:00 Movistar LaLiga TV, Movistar Plus y Orange TV Estados Unidos 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 14:00 SKY Sports y SKY+ Costa Rica 14:00 SKY Sports y SKY+ El Salvador 14:00 SKY Sports y SKY+ Guatemala 14:00 SKY Sports y SKY+ Honduras 14:00 SKY Sports y SKY+ Nicaragua 14:00 SKY Sports y SKY+ Panamá 15:00 SKY Sports y SKY+ Perú 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Colombia 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Ecuador 15:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Canadá (Toronto y Montreal) 16:00 fuboTV Cuba 16:00 Tele Rebelde Puerto Rico 16:00 ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App República Dominicana 16:00 SKY Sports y SKY+ Venezuela 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Bolivia 16:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Argentina 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Chile 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Paraguay 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Uruguay 17:00 DIRECTV Sports (DSports) y DGO Brasil 17:00 ESPN y Disney+ Premium Reino Unido 20:00 TNT Sports 1 y discovery+ Alemania 21:00 DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 21:00 L’Équipe Live Foot Italia 21:00 DAZN Italia, Italia 1 e Infinity+

Alineaciones probables del Real Madrid vs. FC Barcelona

Alineación probable del FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. Alineación probable del Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Arda Güler, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni; Kylian Mbappé y Yan Diomande.