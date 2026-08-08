Real Madrid TV transmitió el choque entre Real Madrid y Ferencváros, este sábado 8 de agosto desde el Ferencváros Stadion (Groupama Aréna) de Budapest, a partir de las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 2:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 1:00 p.m. en Chile, Bolivia y Venezuela; 11:00 a.m. en México; y 7:00 p.m. (19:00 h) en España. Además del canal oficial en abierto, el duelo se podrá seguir en vivo mediante la plataforma oficial RM Play, así como Disney+ y DGO. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni sitios no autorizados.

Real Madrid vs. Ferencvaros: previa del partido

¿Cómo ver Real Madrid TV para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Si Real Madrid TV transmite el amistoso internacional en tu país, podrás seguir el encuentro a través de los operadores de televisión que incluyan la señal deportiva dentro de su programación.

¿Cómo ver Real Madrid TV por cable para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

La forma más tradicional de acceder a Real Madrid TV es mediante un servicio de televisión por cable o satélite. Operadores que incluyan el canal en su parrilla permitirán disfrutar del partido en vivo desde el televisor.

¿Cómo ver Real Madrid TV por internet para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas digitales de los operadores que ofrezcan acceso a Real Madrid TV vía internet, utilizando una conexión estable y una suscripción activa.

¿Cómo ver Real Madrid TV desde el celular para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán acceder mediante la aplicación o plataforma habilitada por su operador de televisión que incluya la señal de Real Madrid TV.

¿Cómo ver Real Madrid TV desde una tablet para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Las tablets también permiten seguir la transmisión del encuentro mediante las aplicaciones oficiales de los operadores compatibles con Real Madrid TV, ofreciendo acceso desde cualquier lugar con internet.

¿Cómo ver Real Madrid TV en Smart TV para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la señal de Real Madrid TV mediante las aplicaciones disponibles de su proveedor de televisión o a través de dispositivos compatibles conectados al televisor.

¿Cómo ver Real Madrid TV desde una PC o laptop para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Otra opción consiste en ingresar a la plataforma online del operador que incluya Real Madrid TV. Luego de iniciar sesión con las credenciales correspondientes, podrás seguir el amistoso en directo.

¿Cómo ver Real Madrid TV mediante un operador de TV para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Muchos proveedores de televisión permiten acceder a Real Madrid TV tanto desde el decodificador como desde sus plataformas digitales. Así, los usuarios pueden ver el partido dentro o fuera de casa utilizando su cuenta de cliente.

¿Cómo ver Real Madrid TV en múltiples dispositivos para seguir Real Madrid vs. Ferencvaros?

Dependiendo del servicio contratado, los operadores que ofrecen Real Madrid TV permiten acceder al contenido desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV, para seguir el duelo entre Real Madrid y Fiorentina de la manera más cómoda.

Con transmisión de DIRECTV / ESPN, Real Madrid vs. Ferencvaros se enfrentan en Budapest. (Video: Real Madrid)