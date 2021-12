Se viene el clásico de la capital española. Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid este domingo 12 de diciembre desde las 15:00 horas (horario peruano) en el Santiago Bernabéu. El duelo, válido por la fecha 17 de LaLiga Santander de España, promete ser un partidazo. Y aquí te dejamos todos los detalles.

Los merengues son líderes absolutos del torneo doméstico con 39 puntos, diez más que el elenco dirigido por Diego Simeone, ubicados en la cuarta posición. Una victoria significaría que la ventaja se alargaría a 13 unidades faltando casi la mitad del certamen por jugar. Una diferencia muy notoria difícil de remontar.

Los locales vienen en racha y la moral al tope. Han ganado nueve partidos de forma consecutiva. No pierden desde aquella semana de finales de septiembre cuando cayeron frente al Sheriff del peruano Gustavo Dulanto por la Champions League y contra el Espanyol por LaLiga. Además, el último martes vencieron al Inter de Milan y se quedaron como punteros de su grupo en la Liga de Campeones.

Sin embargo, no todo es felicidad. La gran duda en la oncena es Karim Benzema. El gato salió lesionado en el último encuentro, pero ha mostrado mejoría en los isquiotibiales y lo van a esperar hasta el último momento. De no llegar, su lugar lo ocuparía Luka Jovic, un ‘9′ joven que aún no ha podido consolidarse en el equipo.

Por su parte, los ‘Colchoneros’ lograron la clasificación a octavos de final de la Champions de manera agónica después de vender 3-1 al Porto en Portugal. En LaLiga, cortaron una racha de siete partidos sin perder, luego de que en la última fecha cayera 2 a 1 frente a Mallorca.

Para el Real Madrid vs Atlético Madrid, el Cholo Simeone deberá reconstruir su equipo ya que no podrá contar con jugadores importantes como Luis Suarez, José María Giménez, Stefan Savic y Kieran Trippier y Šime Vrsaljko. Seis bajas que podrían mermar el rendimiento de un equipo que ha venido siendo cuestionado.

Por el presente que viven, y por cómo llegan, Real Madrid es favorito en las casas de apuestas. Los merengues buscarán llevar ese favoritismo al resultado y ganar para alejarse en la cima.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: cuotas en las casas de apuestas

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE A. MADRID INKABET 2.05 3.60 3.50 BETSSON 2.05 3.60 3.60 SOLBET 2.05 3.45 3.62 DORADOBET 2.10 3.50 3.60

