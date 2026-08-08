y se enfrentaron este sábado 8 de agosto en el Ferencváros Stadion de Budapest, en un nuevo encuentro amistoso internacional de pretemporada. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión? La cobertura para los aficionados del conjunto blanco estará disponible en vivo y en directo a través de Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play. También se puede ver en ESPN y Disney+, así como DIRECTV y DGO. Ojo, te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV u otras plataformas no autorizadas. ¿A qué hora inicia el partido? A las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 11:00 a.m. en México; 2:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile; y a las 7:00 p.m. (19:00 h) en España.

Real Madrid vs. Ferencvaros en amistoso internacional por DIRECTV / ESPN. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Ferencvaros en amistoso internacional por DIRECTV / ESPN. (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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