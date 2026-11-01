vs. jugaron por la fecha 11 de . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de DIRECTV y también estuvo disponible vía streaming a través de DGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 10:15 a.m. en Perú. El compromiso se disputó este domingo 1 de noviembre en el Campos de Sport de El Sardinero.

Real Madrid vs. Racing EN VIVO: ver transmisión por DIRECTV y DGO. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Racing EN VIVO: ver transmisión por DIRECTV y DGO. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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