Brasil vs. Paraguay se enfrentarán este lunes 5 de febrero en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, como parte del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. Este partido será crucial para ambas selecciones, que llegaron a esta fase después de ganar tres partidos. El encuentro comenzará a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) y estará disponible de forma gratuita en DSports (DIRECTV) y Tigo Sports para América Latina. No te pierdas la mejor previa en Depor, donde encontrarás detalles sobre el horario y los canales de televisión que transmitirán el partido.

El Preolímpico Sub 23 se encuentra en su fase final, con tan solo cuatro equipos alcanzando este punto decisivo: Argentina, Paraguay, Brasil y Venezuela, cada uno de ellos destacándose como los mejores de sus respectivos grupos durante la fase clasificatoria. Estas selecciones están luchando por asegurar su participación en los Juegos de París 2024, un objetivo que representa el culmen de meses de esfuerzo y preparación.

La Selección de Paraguay logró avanzar a esta etapa tras superar a equipos como Chile, Uruguay y Perú en la primera ronda del torneo. Acumulando un total de 7 puntos, obtuvo una emocionante victoria por 4-3 frente a los ‘Charrúas’, un triunfo por 1-0 sobre la ‘Bicolor’ y un valioso empate 1-1 contra la ‘Albiceleste’. A pesar de su clasificación anticipada para la siguiente fase, sufrió una derrota ante la ‘Roja’ en el último partido por un marcador de 2-1.

Por otro lado, la Selección de Brasil experimentó un recorrido similar en su camino hacia la fase final. Logró su clasificación una jornada antes al vencer a equipos como la ‘Verde’ por 1-0, a los ‘Cafeteros’ por 2-0 y a la ‘Tri’ por 2-1. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos, decidió preservar a varias de sus figuras clave y, como resultado, sufrió una derrota por 3-1 ante la ‘Vinotinto’, un resultado que no afectó su avance a la siguiente etapa del torneo.





¿A qué hora juegan Brasil vs Paraguay?

Si deseas seguir cada minuto del partido entre Brasil vs. Paraguay, programado para el lunes 5 de febrero como parte del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23, es importante tener en cuenta que el horario puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 5:00 de la tarde. En cambio, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 3:00 de la tarde. Es fundamental verificar la hora local de tu país para no perderte este emocionante encuentro.





¿En qué canal TV ver Brasil vs Paraguay?

Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Brasil y Paraguay por el Preolímpico Sub 23, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran DSports (DIRECTV) y Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Brasil vs Paraguay: posibles alineaciones

Brasil: Matheus Donelli; Ronald, Lucas Fasson, Luan Patrick, Rikelme; Mauricio, Gabriel Pirani, Bruno Gomes, Marquinhos; Gabriel Pec; Giovane.

Paraguay: Rodrigo Frutos; Fernando Román, Ronaldo DeJesús, Gastón Benítez, Fernando Cardozo, Marcos Gómez, Diego Gómez, Alexis Cantero, Iván Leguizamón, Enso Gonzáles y Marcelo Fernández.





¿En qué estadio jugarán Brasil vs. Paraguay?

El partido entre Brasil y Paraguay por el cuadrangular final del Preolímpico Sub 23 se llevará a cabo en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, ubicado en la parroquia El Paraíso de la ciudad de Caracas, Venezuela. Este recinto tiene una capacidad para albergar a 10 mil aficionados. Se trata de un complejo deportivo que cuenta con un campo de fútbol y una pista de atletismo. Originalmente fue fundado con el nombre de Estadio Nacional El Paraíso.