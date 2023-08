Luego de una especular exhibición de fútbol, con un doblete y todo el estadio ovacionándolo tras eliminar al FC Dallas, Lionel Messi volverá a jugar este viernes 11 de agosto cuando Inter Miami enfrente al Charlotte por los cuartos de final de la Leagues Cup. Si eres fanático del astro argentino y quieres saber todos los detalles para verlo en acción, sigue la información de esta nota.

Toma en cuenta que Apple TV es el canal oficial de los partidos del Inter Miami y de todos los clubes de Estados Unidos en la MLS y Leagues Cup. Es decir, será la señal que transmita el partido del equipo de Lionel Messi, desde el DRV PNK Stadium, en televisores, computadoras y equipos móviles.

Además del canal de transmisión, es importante mencionar la hora de inicio del partido de Leagues Cup. Según la programación, este choque por los cuartos de final irá desde las 7:30 de la noche (hora en Texas, Perú y Colombia) del viernes 11 de agosto. Agenda este encuentro y pierdas la oportunidad de ver un nuevo partido de la ‘Pulga’.

En la previa de este enfrentamiento, Gerardo Martino, director técnico del Inter Miami, habló sobre diversos temas. Uno de los más destacados fue el supuesto interés que existe para que Franco Armani y Enzo Pérez, jugadores de River Plate, se sumen al equipo ‘rosado’. El ‘Tata’ evitó extender las especulaciones, pero de paso elogió la trayectoria de los elementos del ‘Millonario’.

“Hacer una apreciación sobre el gusto por Franco y Enzo está de más, porque son jugadores de extensa trayectoria y altísimo nivel; no hace falta aclarar si me gustan o no, son futbolistas muy respetables”, manifestó el entrenador de 60 años en conferencia de prensa.

“El libro de pases cerró, desconozco lo que se habla en Buenos Aires, porque si es por eso en 30 días podríamos haber armado cuatro o cinco equipos diferentes con todo lo que dice, y acá me toca aclarar cosas que yo no genero. La realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”, aclaró Martino.

Finalmente, habló sobre el rol de Lionel Messi tras sus primeros cuatro partidos con el Inter Miami. “Creo que los últimos años de ‘Leo’ hemos visto mucho de esto y ahora no está haciendo ni más ni menos que lo que hizo hace siete meses en la Copa del Mundo. La imagen del cuarto gol ante Dallas, cuando convierte y enseguida busca la pelota para ganar, contagia a todos. Ratifica con hechos lo que dijo, porque vino a Inter Miami a conseguir objetivos. Los equipos también se hacen de carácter; hay que jugar bien y superar al rival, pero también hay momentos donde el carácter te puede sacar un partido adelante”, apuntó.

¿A qué hora ver el partido de Inter Miami en otras partes del mundo?

Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Brasil: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

¿Cómo ver en Apple TV el partido de Inter Miami vs. Charlotte?

Para que no te pierdas un solo detalles de las actuaciones de Lionel Messi en el partido entre Inter Miami y Charlotte, te hacemos saber que el servicio cuesta $12.99/mes o $79/temporada para suscriptores de Apple TV+. Si no es suscriptor de Apple TV+, aún puede descargar la aplicación Apple TV+ y disfrutar, pero los servicios cuestan $14.99/mes o $99/temporada.

¿Dónde se jugará el Inter Miami vs. Charlotte?

Inter Miami vs. Charlotte: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender - DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba - Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi - Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Drake Callender - DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba - Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi - Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino. Charlotte: Kristijan Kahlina, Andrew Privett, Adilson Malanda, Ashley Westwood, Nathan Byrne, Jaylin Lindsey, Brandt Bronico, Scott Arfield, Kerwin Vargas, Kamil Jozwiak, Karol Swiderski. DT: Christian Lattanzio.





