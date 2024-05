La Eurocopa 2024 está a la vuelta de la esquina, y como siempre, los aficionados del fútbol esperan ver a los mejores jugadores del continente compitiendo por la gloria. Sin embargo, no todos los cracks del fútbol europeo podrán estar presentes en este prestigioso torneo. Diversas circunstancias, desde lesiones hasta la no clasificación de sus selecciones, han dejado fuera a varios talentos que serán extrañados en Alemania este verano. Aquí te presentamos una lista de los jugadores que no podrán disputar el torneo. Entre ellos, Isco Alarcón, que en las últimas horas sufrió una fractura diafisaria en el peroné izquierdo.

