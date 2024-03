A continuación, mira a qué hora se enfrentarán Inter Miami y Nashville SC en el encuentro de ida de los octavos de final de la Concachampions, la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este partido crucial se disputará el jueves 7 de marzo en el Geodi Park, ubicado en Tennessee, Estados Unidos, y resultará clave para el equipo de Lionel Messi y Luis Suárez, quienes buscan obtener una ventaja significativa para la vuelta. Además, te informaremos sobre los canales en los que podrás seguir el emocionante duelo.

La aventura de Inter Miami en la Concachampions 2024 está en marcha, marcando también el debut de Lionel Messi en la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo ha iniciado su travesía en la Major League Soccer con el pie derecho, liderando la tabla con 7 puntos después de ganar dos partidos y empatar uno.

El Inter jugó su último partido contra el Orlando City, donde lograron una victoria contundente por 5-0, con dos goles de Luis Suárez y otros dos de Messi. Robert Taylor completó la goleada. Ahora se enfrentarán al Nashville, un equipo que ha tenido un comienzo difícil en la MLS, con solo dos puntos en dos partidos, ambos por empate.

Sin embargo, vienen de eliminar al Moca de República Dominicana en la Primera Ronda de la Concachampions. Los de Nashville avanzaron con un marcador global de 7-0, tras ganar 0-3 en el primer partido y luego 4-0 en el segundo encuentro. Ahora, estos dos cuadros estadounidenses, que ya tienen experiencia enfrentándose, volverán a encontrarse.

Las Garzas ganaron su primer título oficial contra este oponente en la Final de la Leagues Cup 2023, en una definición que se decidió en los tiros desde el punto penal. De hecho, esa victoria le otorgó el boleto a la presente edición de la Concachampions a la escuadra donde también juegan el uruguayo Luis Suárez y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba,

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville SC?

El enfrentamiento entre Inter Miami vs. Nashville SC tendrá lugar en el estadio Geodi Park, este jueves 7 de marzo. El inicio del juego está programado para las 9:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 11:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 10:00 p.m. En tanto, desde las 8 de la noche en México.

¿En qué canal TV ver Inter Miami vs. Nashville SC?

El encuentro entre Inter Miami vs. Nashville SC se emitirá a través de ESPN y STAR Plus en Sudamérica, mientras que en México se podrá ver por TUDN, FOX Sports y Amazon Prime. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





