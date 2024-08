Real Madrid vs. Chelsea será uno de los duelos más atractivos de pretemporada en el torneo Soccer Champions Tour. La ‘Casa Blanca’ y los ‘blues’ se enfrentarán este martes 6 de agosto desde las 19:00 ET, 18:00 CT, 17:00 MT y 16:00 PT de USA y desde las 01:00 horas del miércoles 7 de agosto en Madrid . El duelo se disputará en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos. Si quieres conocer los diferentes horarios del cotejo, te dejaré a continuación toda la información al respecto.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Chelsea, por el Soccer Champions Tour?

El partido Real Madrid vs. Chelsea se disputará en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos. A continuación, te muestro los horarios para diferentes regiones:

17:00 horas | México (CDMX)

18:00 horas | Colombia, Ecuador, Perú

19:00 horas | Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay

20:00 horas | Argentina, Uruguay, Brasil

01:00 hora | España (martes 7 de agosto)

¿A qué hora empieza el Real Madrid vs. Chelsea desde EE.UU?

A continuación te muestro un cuadro con los horarios para que puedas verlo desde cualquier lugar de los Estados Unidos.

Zona horaria Ciudades de Estados Unidos 7:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 400 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.