Desde el Estadio Cotton Bowl de Dallas, River Plate vs. Pachuca se enfrentan este sábado 20 de enero en un duelo amistoso de preparación. El ‘Millonario’ llega al partido tras empatar 1-1 ante Monterrey y enfrentará a los ‘Tuzos’, quienes buscan fortalecerse para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Las acciones se llevarán a cabo desde las 4:30 p.m. de Perú (3:30 p.m. de México y 18:30 horas de Argentina). Repasa en la siguiente nota cómo, cuándo y dónde ver este partido.

El cuadro ‘millonario’ se alista para nuevos certámenes en el año 2024, viéndose involucrado en numerosos torneos: la Copa de la Liga, la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y nuevamente la Libertadores.

El elenco argentino viene de empatar 1 a 1 en su encuentro más reciente frente a Rayados de Monterrey, con anotaciones de Rodrigo Aguirre y Marcelo Herrera. Será su último examen antes de debutar versus Argentinos Juniors por la liga local de Argentina.

Los Tuzos del Pachuca llegarán a su enfrentamiento contra River Plate de buenas, luego de vencer el sábado pasado, 13 de enero, al equipo de Cruz Azul con un marcador de 1-0. Partido en el que el delantero venezolano, Salomón Rondón, hizo un gran debut y anotó su primer gol en la liga mexicana.

River Plate vs. Pachuca: ¿a qué hora juegan?

El partido está programado para comenzar a las 3:30 de la tarde, hora de México, aunque la franja horaria puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, el duelo dará inicio a las 4:30 pm, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 6:30 horas.

River Plate vs. Pachuca: ¿en qué canales ver el partido?

En cuanto a la transmisión, si estás ansioso por no perderte ni un solo segundo del partido, podrás seguir el River Plate vs. Pachuca a través de la señal de Star Plus. Para aquellos que prefieren otras opciones, existen diversas alternativas tanto en servicios de streaming como en canales de TV abierta.

River Plate vs. Pachuca: ¿dónde juegan?





