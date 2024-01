Karim Benzema no la está pasando bien en Arabia Saudita y todo indica que su futuro estaría lejos de Al Ittihad, club con el que tiene contrato hasta 2026. El ‘Gato’ viene siendo criticado debido a la gran inversión realizada y sus números (9 goles en 15 partidos), considerados decepcionantes teniendo en cuenta que llegó como ganador del Balón de Oro. Por ese motivo, en los últimos días diferentes equipos de Europa han comenzado a preguntar por el francés. Y hay dos cuadros de la Premier League que tienen más chances de llevárselo.

El primer club grande de Inglaterra interesado en adquirir los servicios del galo es el Chelsea. El exjugador del Real Madrid es del agrado del entrenador Mauricio Pochettino. La directiva ‘blue’ también cree que es el delantero ideal para solucionar los problemas ofensivos del equipo. Recordemos que el cuadro de Stamford Bridge se ubica en la novena posición de la liga inglesa.

Ahora, según los medios internacionales, otro club gigante que se abre una posibilidad de poder ficharlo es el Arsenal. El técnico Mikel Arteta, consciente de que está peleando en las primeras posiciones y se vienen partidos duros por la Champions (jugará en octavos ante el Porto en febrero), está convencido de que Benzema sería importante para afrontar la segunda parte de la temporada 2023-24.

Para los ‘Gunners’ sería un fichaje decisivo porque sus atacantes no viven un buen momento. En primer lugar, Gabriel Jesus tiene problemas físicos recurrentes, Kai Havertz no termina de convencer con sus actuaciones y Eddie Nketiah tampoco está rindiendo como se esperaba. Por ese motivo, el fichaje de Benzema le caería como anillo al dedo y, sin duda, repotenciaría su zona ofensiva de una forma increíble.

Cabe recordar que, en estos momentos, Karim continúa al margen de Al Ittihad por desavenencias con la dirigencia. No está trabajando con el resto de sus compañeros en la pretemporada en Dubai y no ha dado señales de que quiera volver a jugar con el cuadro saudí. Lo último que se conoció es que está en la isla Mauricio, afectado por un tifón que le ha impedido salir de allí.





¿Benzema regresaría al Olympique de Lyon?

Otro club interesado en fichar a Benzema es el Olympique de Lyon, donde inició su carrera. En una entrevista en BFMTV, el abogado del futbolista, Hugues Vigier, dio unas claves de su futuro. “Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en el Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita”, señaló sobre su situación actual.

Luego, Vigier fue contundente al referirse al hipotético regreso del ‘Gato’ al Lyon. “Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría... pero no me lo ha anunciado por el momento”, concluyó. Recordemos que Karim disputó cinco temporadas en el Lyon hasta la 2008-09, después fue fichado por el Real Madrid.





