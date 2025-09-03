Colombia vs. Bolivia juegan este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El partido será clave para ambas selecciones: los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, buscan asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo, mientras que la Verde aún sueña con meterse en la repesca. El encuentro podrá seguirse EN VIVO por distintos canales de TV y streaming según el país, y aquí te contamos todos los detalles: horarios, señales y cómo ver online.
Horarios de Colombia vs. Bolivia en el mundo
- Perú, Colombia, Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 20:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil: 21:30 horas
- México (CDMX): 18:30 horas
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas
Canales de TV y streaming para ver el partido
- Colombia: Caracol TV, RCN, Win Sports
- Bolivia: Tigo Sports
- Argentina: TyC Sports
- Chile: Chilevisión, Disney+
- Ecuador: ECDF
- Brasil: Globo
- Venezuela: Televen
- Uruguay: DirecTV, AUF TV, Antel TV
- Perú: Movistar Deportes
- México: SKY Sports (TV y streaming)
- Estados Unidos: Fanatiz (streaming)
Colombia vs. Bolivia: contexto del partido
Colombia llega con 22 puntos y depende de sí misma para clasificar de manera directa al Mundial 2026. Con figuras como Luis Díaz, máximo goleador de las Eliminatorias, y la experiencia de James Rodríguez, el conjunto de Néstor Lorenzo quiere sellar su gran campaña.
Bolivia, octava con 17 unidades, mantiene la ilusión de alcanzar la repesca. Con la dirección técnica de Óscar Villegas y el aporte de Miguel Terceros, la Verde se juega una de sus últimas cartas en Barranquilla.
Posibles alineaciones Colombia vs. Bolivia
Colombia: Kevin Mier; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba o Luis Suárez, Luis Díaz.
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.