Ante una racha negativa al mando de Néstor Lorenzo, Colombia urge de tres puntos ante Perú este viernes 6 de junio, a partir de las 3:30 p.m. El partido se juega en el Estadio Roberto Meléndez, en una hora clave que puede ser un factor positivo para el local. En este artículo te comparto los horarios por país y qué canales de televisión transmitirán el juego por señal abierta, cable o streaming online.

Siendo un partido clave para ambos, Colombia y Perú llegan con una semejanza a la jornada 15 y con la misma necesidad de ganar. Los cafeteros no suman hace cuatro fechas y necesitan hacerlo para remontar en la tabla de posiciones para asegurar su permanencia al Mundial 2026. Por su parte, la Selección Peruana se juega su última chance de seguir con vida en este recorrido.

Conoce dónde y cómo ver el Colombia vs. Perú por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 desde Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)

A qué hora juega Colombia vs. Perú en Estados Unidos

Desde los Estados Unidos, el partido entre Perú vs. Colombia se juega en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla por la decimoquinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, este viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m. CT, 4:30 p.m. ET. De igual manera, te comparto los horarios por estado para que estés atento y no te pierdas la cobertura completa.

En California empezará a partir de las 1:30 p.m. (PT)

En Texas empezará a partir de las 2:30 p.m. (CT)

En Nueva York empezará a partir de las 3:30 p.m. (ET)

En Florida empezará a partir de las 4:30 p.m. (ET)

Horarios en otros países para ver Colombia vs. Perú en vivo

Si te ubicas en otros países, te dejo la lista completa de horarios de inicio.

Guatemala: 2:30 p.m.

El Salvador: 2:30 p.m.

Panamá: 2:30 p.m.

Nicaragua: 2:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Perú visita a Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en Barranquilla. (Foto: Composición Mag)

Qué canales TV transmiten el Colombia vs. Perú EN VIVO por Eliminatorias

En Colombia, el encuentro puede verse Canal RCN App, Gol Caracol YouTube, Canal RCN YouTube, RCN TV y Caracol TV. En Perú, por su parte, irá por Movistar TV App, ATV, América Televisión y Movistar Deportes. Desde los Estados Unidos, el partido se podrá ver por la señal oficial de Fanatiz USA. La plataforma permite ver el partido en directo desde celular, computadora o Smart TV.

España: Movistar+

Argentina: DSports TVP y TyC Sports

Colombia: Caracol Play/Caracol TV y RCN Televisión/Deportes RCN

Ecuador: Canal del Fútbol y Zapping

Uruguay: VTV Uruguay, AUF TV

Venezuela: No hay televisión nacional asignada

Chile: Chilevisión, TNT Sports y Fantiz

Bolivia: Tigo Sports y Fanatiz

Paraguay: Tigo Sports y GEN

Perú: M+Deportes, ATV y Amèrica Latina

Brasil: Sport TV

México y EEUU: Sky y Fanatiz

Colombia se encuentra en el sexto lugar con 20 unidades, mientras que Perú es penúltimo con 10 puntos. El equipo cafetero buscará tres unidades y esperará otros resultados para lograr escalar posiciones en la tabla, mientras que el equipo de Óscar Ibáñez se juega la vida en su última chance para seguir peleando en zona de repechaje.