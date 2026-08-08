El FC Barcelona se enfrenta al Nottingham Forest este sábado 8 de agosto, en el triangular el Friuli Venezia Giulia Cup. El objetivo azulgrana es llegar de la mejor forma posible al debut contra el Elche el día 23 de agosto en LaLiga EA Sports, por lo que todavía tendrá también en vista el Torneo Joan Gamper contra el Al-Alhy egipcio, el día 19 de agosto. Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver el partido.
El FC Barcelona llega a este nuevo compromiso de pretemporada tras igualar 2-2 ante el Birmingham City en el tiempo reglamentario y caer posteriormente en la definición por penaltis. El equipo azulgrana había iniciado su preparación con una convincente victoria por 4-1 frente al Europa, club de Primera Federación, mostrando solvencia ofensiva y buenas sensaciones en su primer ensayo del verano.
¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Nottingham Forest EN VIVO HOY 8 d agosto?
Barcelona vs. Nottingham Forest se juega este sábado 8 de agosto a las 21:00 en Italia y España (19:00 UTC), como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup, en el Bluenergy Stadium de Udine. El duelo está programado a 45 minutos.
|País o región
|Hora de inicio
|Fecha
|España / Italia
|21:00
|Sábado 8 de agosto
|Reino Unido
|20:00
|Sábado 8 de agosto
|Perú
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Colombia
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Ecuador
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|México (CDMX)
|13:00
|Sábado 8 de agosto
|Venezuela
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Bolivia
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Chile
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Paraguay
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Argentina
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Uruguay
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Brasil (Brasilia / São Paulo)
|16:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (Este: Miami, Nueva York)
|15:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas)
|14:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (Montaña: Denver)
|13:00
|Sábado 8 de agosto
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles)
|12:00
|Sábado 8 de agosto
El Barcelona abre su participación en el triangular amistoso de Udine frente al Nottingham Forest a las 2:00 p. m. de Perú, Colombia y Ecuador. Para el público de México, el pitazo inicial será a la 1:00 p. m. en Ciudad de México, mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay será a las 4:00 p. m.
El encuentro se disputará en el Bluenergy Stadium y tendrá una duración reducida de 45 minutos, debido al formato triangular del torneo. Tras enfrentar al Nottingham Forest, el Barça tiene previsto medirse con el Udinese a las 22:00 locales.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Nottingham Forest EN VIVO EN DIRECTO HOY 8 d agosto?
Barcelona vs. Nottingham Forest se juega este sábado 8 de agosto como parte del triangular de pretemporada en Udine. El duelo será de 45 minutos y está programado para las 2:00 p. m. en Perú (21:00 en España).
|País o región
|Canal de TV
|Dónde verlo online
|Perú y Latinoamérica
|No hay señal de TV regional confirmada
|Sin plataforma oficial regional confirmada; revisar Barça Play si habilita la emisión internacional
|España / Cataluña
|TV3
|3Cat
|Estados Unidos
|CBS Sports Golazo Network
|Paramount+
|Reino Unido
|—
|Forest TV
|Italia
|Sky Sport Uno y TV8
|Sky Go / NOW
|Países Bajos
|Ziggo Sport 1
|Ziggo Sport Totaal App
|Portugal
|Sport TV4
|Sport TV Multiscreen
En España, TV3 transmite en directo el triangular completo desde las 21:00 horas, que incluye el Barcelona–Nottingham Forest y, posteriormente, el Udinese–Barcelona. La alternativa digital es la plataforma 3Cat.
Para la audiencia de Estados Unidos, el partido estará disponible por CBS Sports Golazo Network y en streaming mediante Paramount+. CBS lo tiene previsto para las 3:00 p. m. del Este.