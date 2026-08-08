El FC Barcelona se enfrenta al Nottingham Forest este sábado 8 de agosto, en el triangular el Friuli Venezia Giulia Cup. (Foto: Composición Mag)
El FC Barcelona se enfrenta al Nottingham Forest este sábado 8 de agosto, en el triangular el Friuli Venezia Giulia Cup. (Foto: Composición Mag)

El FC Barcelona se enfrenta al Nottingham Forest este sábado 8 de agosto, en el triangular el Friuli Venezia Giulia Cup. El objetivo azulgrana es llegar de la mejor forma posible al debut contra el Elche el día 23 de agosto en LaLiga EA Sports, por lo que todavía tendrá también en vista el Torneo Joan Gamper contra el Al-Alhy egipcio, el día 19 de agosto. Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver el partido.

El FC Barcelona llega a este nuevo compromiso de pretemporada tras igualar 2-2 ante el Birmingham City en el tiempo reglamentario y caer posteriormente en la definición por penaltis. El equipo azulgrana había iniciado su preparación con una convincente victoria por 4-1 frente al Europa, club de Primera Federación, mostrando solvencia ofensiva y buenas sensaciones en su primer ensayo del verano.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Nottingham Forest EN VIVO HOY 8 d agosto?

Barcelona vs. Nottingham Forest se juega este sábado 8 de agosto a las 21:00 en Italia y España (19:00 UTC), como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup, en el Bluenergy Stadium de Udine. El duelo está programado a 45 minutos.

País o regiónHora de inicioFecha
España / Italia21:00Sábado 8 de agosto
Reino Unido20:00Sábado 8 de agosto
Perú14:00Sábado 8 de agosto
Colombia14:00Sábado 8 de agosto
Ecuador14:00Sábado 8 de agosto
México (CDMX)13:00Sábado 8 de agosto
Venezuela15:00Sábado 8 de agosto
Bolivia15:00Sábado 8 de agosto
Chile15:00Sábado 8 de agosto
Paraguay16:00Sábado 8 de agosto
Argentina16:00Sábado 8 de agosto
Uruguay16:00Sábado 8 de agosto
Brasil (Brasilia / São Paulo)16:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (Este: Miami, Nueva York)15:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas)14:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (Montaña: Denver)13:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles)12:00Sábado 8 de agosto

El Barcelona abre su participación en el triangular amistoso de Udine frente al Nottingham Forest a las 2:00 p. m. de Perú, Colombia y Ecuador. Para el público de México, el pitazo inicial será a la 1:00 p. m. en Ciudad de México, mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay será a las 4:00 p. m.

El encuentro se disputará en el Bluenergy Stadium y tendrá una duración reducida de 45 minutos, debido al formato triangular del torneo. Tras enfrentar al Nottingham Forest, el Barça tiene previsto medirse con el Udinese a las 22:00 locales.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Nottingham Forest EN VIVO EN DIRECTO HOY 8 d agosto?

Barcelona vs. Nottingham Forest se juega este sábado 8 de agosto como parte del triangular de pretemporada en Udine. El duelo será de 45 minutos y está programado para las 2:00 p. m. en Perú (21:00 en España).

País o regiónCanal de TVDónde verlo online
Perú y LatinoaméricaNo hay señal de TV regional confirmadaSin plataforma oficial regional confirmada; revisar Barça Play si habilita la emisión internacional
España / CataluñaTV33Cat
Estados UnidosCBS Sports Golazo NetworkParamount+
Reino UnidoForest TV
ItaliaSky Sport Uno y TV8Sky Go / NOW
Países BajosZiggo Sport 1Ziggo Sport Totaal App
PortugalSport TV4Sport TV Multiscreen

En España, TV3 transmite en directo el triangular completo desde las 21:00 horas, que incluye el Barcelona–Nottingham Forest y, posteriormente, el Udinese–Barcelona. La alternativa digital es la plataforma 3Cat.

Para la audiencia de Estados Unidos, el partido estará disponible por CBS Sports Golazo Network y en streaming mediante Paramount+. CBS lo tiene previsto para las 3:00 p. m. del Este.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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