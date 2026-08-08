El FC Barcelona se enfrenta al Nottingham Forest este sábado 8 de agosto, en el triangular el Friuli Venezia Giulia Cup . El objetivo azulgrana es llegar de la mejor forma posible al debut contra el Elche el día 23 de agosto en LaLiga EA Sports, por lo que todavía tendrá también en vista el Torneo Joan Gamper contra el Al-Alhy egipcio, el día 19 de agosto. Conoce los horarios por país, canales de TV y dónde ver el partido.

El FC Barcelona llega a este nuevo compromiso de pretemporada tras igualar 2-2 ante el Birmingham City en el tiempo reglamentario y caer posteriormente en la definición por penaltis. El equipo azulgrana había iniciado su preparación con una convincente victoria por 4-1 frente al Europa, club de Primera Federación, mostrando solvencia ofensiva y buenas sensaciones en su primer ensayo del verano.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Nottingham Forest EN VIVO HOY 8 d agosto?

Barcelona vs. Nottingham Forest se juega este sábado 8 de agosto a las 21:00 en Italia y España (19:00 UTC), como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup, en el Bluenergy Stadium de Udine. El duelo está programado a 45 minutos.

País o región Hora de inicio Fecha España / Italia 21:00 Sábado 8 de agosto Reino Unido 20:00 Sábado 8 de agosto Perú 14:00 Sábado 8 de agosto Colombia 14:00 Sábado 8 de agosto Ecuador 14:00 Sábado 8 de agosto México (CDMX) 13:00 Sábado 8 de agosto Venezuela 15:00 Sábado 8 de agosto Bolivia 15:00 Sábado 8 de agosto Chile 15:00 Sábado 8 de agosto Paraguay 16:00 Sábado 8 de agosto Argentina 16:00 Sábado 8 de agosto Uruguay 16:00 Sábado 8 de agosto Brasil (Brasilia / São Paulo) 16:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (Este: Miami, Nueva York) 15:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas) 14:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (Montaña: Denver) 13:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles) 12:00 Sábado 8 de agosto

El Barcelona abre su participación en el triangular amistoso de Udine frente al Nottingham Forest a las 2:00 p. m. de Perú, Colombia y Ecuador. Para el público de México, el pitazo inicial será a la 1:00 p. m. en Ciudad de México, mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay será a las 4:00 p. m.

El encuentro se disputará en el Bluenergy Stadium y tendrá una duración reducida de 45 minutos, debido al formato triangular del torneo. Tras enfrentar al Nottingham Forest, el Barça tiene previsto medirse con el Udinese a las 22:00 locales.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Nottingham Forest EN VIVO EN DIRECTO HOY 8 d agosto?

Barcelona vs. Nottingham Forest se juega este sábado 8 de agosto como parte del triangular de pretemporada en Udine. El duelo será de 45 minutos y está programado para las 2:00 p. m. en Perú (21:00 en España).

País o región Canal de TV Dónde verlo online Perú y Latinoamérica No hay señal de TV regional confirmada Sin plataforma oficial regional confirmada; revisar Barça Play si habilita la emisión internacional España / Cataluña TV3 3Cat Estados Unidos CBS Sports Golazo Network Paramount+ Reino Unido — Forest TV Italia Sky Sport Uno y TV8 Sky Go / NOW Países Bajos Ziggo Sport 1 Ziggo Sport Totaal App Portugal Sport TV4 Sport TV Multiscreen

En España, TV3 transmite en directo el triangular completo desde las 21:00 horas, que incluye el Barcelona–Nottingham Forest y, posteriormente, el Udinese–Barcelona. La alternativa digital es la plataforma 3Cat.

Para la audiencia de Estados Unidos, el partido estará disponible por CBS Sports Golazo Network y en streaming mediante Paramount+. CBS lo tiene previsto para las 3:00 p. m. del Este.