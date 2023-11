Este jueves 16 de noviembre, en el Estadio La Bombonera, se enfrentarán Argentina vs. Uruguay en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La ‘Albiceleste’ llega en excelente forma y es la única que ha ganado todos sus compromisos hasta ahora, ocupando actualmente la primera posición en la tabla de clasificación. Por su parte, el cuadro charrúa se encuentra en el segundo lugar y tiene como objetivo acercarse a su rival en este encuentro, al mismo tiempo que refuerza su posición en de liderazgo. Asegúrate de consultar las fechas, horarios y canales de transmisión para no perderte ninguno de los emocionantes partidos que están por venir. Mantente al tanto de las novedades y disfruta de la emoción del fútbol.

Este jueves marcará un encuentro significativo entre Lionel Messi y Luis Suárez, quienes fueron compañeros en el FC Barcelona y mantienen una amistad cercana. Sin embargo, en el terreno de juego, dejarán de lado su relación personal y se esforzarán al máximo para asegurar que su representativo obtenga la victoria. Vale la pena mencionar que el ‘Pistolero’ jugará su primer duelo con la camiseta ‘celeste’ en el 2023.

La Albiceleste se encuentra en una posición sobresaliente en la tabla de clasificación para la Copa Mundial, destacando tanto en su capacidad ofensiva como en su solidez defensiva. En los seis encuentros más recientes, el conjunto dirigido por el estratega Lionel Scaloni ha podido mantener su portería invicta y ha conseguido marcar un total de once goles, exhibiendo un equilibrio destacado en su rendimiento.

Por su parte, Uruguay se posiciona de manera muy alentadora en este proceso clasificatorio, resaltando como un conjunto competitivo que ha obtenido resultados satisfactorios en líneas generales. Han destacado especialmente en su juego ofensivo, registrando catorce goles en sus últimos seis encuentros, lo que destaca su habilidad para crear oportunidades de ataque peligrosas.

La sólida defensa de los Celestes también es uno de sus puntos fuertes, un factor esencial para que le ha permitido mantener estabilidad en el juego al conjunto dirigido por Marcelo Biela. Con tan solo tres puntos en juego, el ‘Clásico del Río de la Plata’ se perfila como uno de los enfrentamientos más atractivos de las eliminatorias sudamericanas, dada la situación actual de ambas selecciones.

¿A qué hora juega Argentina vs. Uruguay?

El enfrentamiento entre Argentina vs. Uruguay está agendado para el jueves 16 de noviembre en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Además, dará comienzo a las 9:00 de la noche, siguiendo el horario de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. En Perú, Ecuador y Colombia, el compromiso empezará a las 7:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia, será a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Argentina vs. Uruguay?

El partido entre Argentina vs. Uruguay será emitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de TyC Sports, TyC Sports Play y Televisión Pública en territorio argentino, y en zona charrúa, se podrá ver por AUF, DIRECTV y Antel TV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor, te ofreceremos una cobertura minuto a minuto completa junto con todos los acontecimientos del partido.

¿Dónde juega Argentina vs. Uruguay?

El enfrentamiento planificado entre Argentina vs. Uruguay está agendado para el jueves 16 de noviembre en el estadio La Bombonera.

Argentina vs. Uruguay se enfrentarán en el estadio La Bombonera. (Foto: Shutterstock)





