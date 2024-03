¡No te lo puedes perder! Bolivia y Andorra se enfrentan este lunes 25 de marzo desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia y Venezuela) en el Estadio 19 de Mayo de 1956, situado en la ciudad de Annaba, en el este de Argelia. A continuación, conoce toda la información respecto a este amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Bolivia llega a este partido después de perder por 3-2 ante su similar de Argelia, en un duelo de preparación disputado en el Nelson Mandela Stadium (Baraki). A pesar de que en un momento los sudamericanos remontaron el marcador con goles de Carmelo Algaranaz y José Sagredo, los argelinos terminaron ganando con un tanto de Aïssa Mandi en el tiempo de descuento.

La selección altiplánica, que inició el ciclo de Antonio Carlos Zago con un triunfo ante la Selección Peruana y una derrota ante Uruguay, ahora enfrentará a Andorra con el objetivo de lograr un triunfo y mejorar el nivel de cara a la Copa América de Estados Unidos, en la que compartirá el Grupo C junto al local Estados Unidos, Panamá y Uruguay.

Luego de enfrentar a Andorra, Bolivia sumará un amistoso internacional más ante la Selección de México. Este compromiso está programado para el 31 de mayo, a modo de preparación para la Copa América. Cabe mencionar que, en las Eliminatorias Sudamericanas, el combinado boliviano se ubica en la penúltima casilla con tres puntos y solo supera a Perú que tiene dos.

Andorra, por su parte, llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Sudáfrica en el Estadio 19 de Mayo de 1956 (Annaba), por un amistoso internacional. Cucu abrió el marcador para Andorra y Elias Mokwana igualó el marcador. Ambos tantos fueron en la primera mitad. Es importante destacar que Andorra no logró clasificar a la Eurocopa 2024. Su próxima competición internacional será la Liga de Naciones de la UEFA.





¿A qué hora juegan Bolivia vs. Andorra?

Bolivia vs. Andorra será este lunes 25 de marzo en el Estadio 19 de Mayo de 1956, también conocido como Estadio Annaba. El duelo está programado para iniciar a las 4:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 5:00 p.m.





¿En qué canales ver Bolivia vs. Andorra?

Bolivia vs. Andorra se podrá ver a través de la señal de Tigo Sports en tierras bolivianas. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





¿Dónde jugarán Bolivia vs. Andorra?





