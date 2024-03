Este viernes 22 de marzo, Bolivia vs. Argelia disputarán su primer partido amistoso internacional del año en la fecha FIFA. El partido se realizará en el Estadio 5 Juillet 1962 y será crucial para la selección altiplánica, que busca corregir los errores enfrentados en las Eliminatorias Sudamericanas para no repetirlos en la Copa América 2024. El duelo comenzará a las 4:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Bolivia) y será transmitido por Tigo Sports. Te invitamos a revisar la siguiente previa, exclusiva de Depor.

Bolivia ha tenido un mal arranque en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026: tras seis fechas jugadas, ha acumulado tres puntos y se ubica en la penúltima casilla, solo por encima de la Selección Peruana. El cuadro dirigido por Antonio Carlos Zago ha sumado un triunfo y cinco derrotas, por lo que necesita mejorar su rendimiento para salir de los últimos lugares.

Para los amistosos ante Argelia y Andorra, el entrenador brasileño ha convocado a 25 jugadores del plano local e internacional, entre los cuales destacan Ramiro Vaca (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona B), César Menacho (Blooming) y Jair Reinoso (Aurora). El DT ‘carioca’, que fue presentado en octubre de 2023, tiene mucho que trabajar.

En la previa del encuentro amistoso, el arquero Guillermo Viscarra resaltó que se están preparando adecuadamente para los desafíos futuros. “Le sacamos el provecho necesario a cada día, tanto en Brasil como en Argelia. Con ansias de jugar el partido, que es donde vamos a ganar la confianza para lo que se nos viene”, apuntó el guardameta.

Argelia, por su parte, llega a este partido tras caer por 1-0 ante Mauritania en el Stade Municipal de Bouaké (Bouaké), por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones. Durante su participación en el torneo continental, el combinado argelino consiguió dos empates y una derrota, con lo que quedó eliminado en la primera ronda.





¿A qué hora juegan Bolivia vs. Argelia?

Bolivia vs. Argelia será este viernes 22 de marzo en el Estadio 5 Juillet 1962. El compromiso está programado para iniciar a las 4:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 5:00 de la tarde.





¿En qué canales ver Bolivia vs. Argelia?

Bolivia vs. Argelia se podrá ver a través de la señal de Tigo Sports en suelo boliviano. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde jugarán Bolivia vs. Argelia?





