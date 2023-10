Brasil vs. Venezuela se enfrentarán este jueves 12 de octubre en el marco de la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El encuentro se llevará a cabo en el célebre Estadio Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá. Este enfrentamiento, de suma relevancia para ambas selecciones, contará con la presencia de Vinícius Junior, Neymar y Salomón Rondón, entre otros, en búsqueda de obtener los tres puntos para sus respectivos países. Dado lo crucial de este partido, en Depor.com hemos preparado esta nota con información sobre la fecha, los horarios y los canales de televisión para su transmisión.

Brasil se encuentra con un desafío en contra de Venezuela, un equipo que nunca ha logrado vencer a la ‘Verdeamarela’ en las eliminatorias sudamericanas. Vinícius Júnior, quien se perdió los primeros dos partidos debido a una lesión, regresa para contribuir a la selección, aprovechando la excelente forma que está experimentando en su club, el Real Madrid.

‘Vini’ comenzará como titular para establecer una línea de ataque junto a Richarlison y Rodrygo, quien también es jugador del Madrid, mientras que Neymar jugará en una posición ligeramente más retrasada. Por su parte, Venezuela se prepara para un gran duelo y en la busqueda de un resultado histórico.

A lo largo de las eliminatorias sudamericanas, nunca han logrado vencer a la selección brasileña, con un registro de 17 derrotas y solo un empate en su historial. La Vinotinto forma parte de un selecto grupo de tres equipos que nunca han conseguido arrebatarle los tres puntos a la Canarinha en esta competición, junto con Perú y Colombia.

A pesar de que el cuadro dirigido por el argentino Fernando Batista ha tenido un comienzo alentador, con una derrota por un estrecho margen ante Colombia (1-0) en un partido de visita y una victoria mínima frente a Paraguay (1-0), los venezolanos confían en Josef Martínez y Salomón Rondón como sus principales referentes en la línea delantera.

¿A qué hora juega Brasil vs. Venezuela?

El partido entre Brasil vs. Venezuela está pactado para este jueves 12 de octubre a las 7:30 p.m. en Ecuador, Perú y Colombia. En tanto, en Paraguay, Venezuela y Bolivia será a las 8:30 p.m. En el caso de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el duelo comenzará a las 9:30 p.m. Finalmente, en México, el evento tendrá lugar a las 6:30 p.m., mientras que en España será a las 2:30 a.m. del viernes 13.

¿Dónde ver Brasil vs. Venezuela?

Según los derechos de transmisión televisiva para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Brasil vs. Venezuela: Rede Globo y SporTV si te encuentras en Brasil; ByM Sport, SimpleTV y Venevisión si estás en Venezuela. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. A continuación, te proporcionamos información sobre los canales que transmitirán el encuentro si te encuentras en otro país que no haya sido mencionado.

Perú: Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (003 y 703 HD)

Latina (Canal 2) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) Chile: Mega

Mega Colombia: Caracol TV y RCN

Caracol TV y RCN Argentina: TyC Sports

TyC Sports Paraguay: Tropicalia

¿En qué estadio juegan Brasil vs. Venezuela?





