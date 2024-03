Ecuador y Guatemala se enfrentan este jueves 21 de marzo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) en el Red Bull Arena, ubicado en New Jersey (Estados Unidos). En la siguiente nota conocerás toda la información respecto a este partido amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Con la mirada puesta en la Copa América 2024, la cual se disputará en Estados Unidos, Ecuador llega a esta fecha FIFA con la finalidad de seguir afianzando la idea futbolística de Félix Sánchez. No solo enfrentarán a Guatemala, sino también a Italia, en dos duelos en donde el estratega español podrá probar diversas variantes tácticas, algunos jugadores jóvenes y darle continuidad a su plantel.

El último partido del ‘Tricolor’ fue el pasado 21 de noviembre, cuando recibió a Chile en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. A pesar de que la etapa complementaria fue complicada, sobre todo por la rebeldía de la ‘Roja’, los norteños solo necesitaron el gol de Ángel Mena para hacer respetar su localía y quedarse con los tres puntos.

En cuanto a su desempeño en el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo que se disputará dentro de un par de años en Estados Unidos, México y Canadá, Ecuador se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones con ocho puntos, los cuales fueron cosechados luego de tres triunfos y dos empates. Eso sí, recordemos que los ecuatorianos comenzaron con tres unidades menos por el casi de Byron Castillo.

Por otro lado, Ecuador quedó ubicado en el Grupo B de la Copa América 2024, junto a Venezuela, Jamaica y México. El debut del ‘Tri’ será ante Venezuela el 22 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara; luego rivalizará el 26 con los ‘Reggae Boyz’ en el Allegiant Stadium de Paradise; y finalmente enfrentará a los ‘Aztecas’ el 30 en el State Farm Stadium de Glendale. Serán duros enfrentamientos para los de Félix Sánchez.

Guatemala, por su parte, llega a este partido después de haber perdido por 1-0 a manos de Islandia, en un amistoso disputado el pasado 31 de enero. A pesar de que los guatemaltecos resistieron casi todo el encuentro, Ísak Þorvaldsson rompió tablas en el marcador a los 79′ y marcó el único gol del duelo a poco del final. Luego de enfrentar a Ecuador, los pupilos de Luis Fernando Tena medirán fuerzas con Venezuela, el domingo 24 de marzo desde las 5:00 p.m. en el Shell Energy Stadium.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Guatemala?

El partido entre Ecuador y Guatemala se disputará en el Red Bull Arena de New Jersey y será transmitido para todo el territorio ecuatoriano a través de la señal de El Canal del Fútbol. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Guatemala?

El encuentro entre Ecuador y Guatemala está programado para este jueves 21 de marzo desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a la 1:03 a.m. del viernes 22.

¿Dónde se enfrentarán Ecuador vs. Guatemala?





