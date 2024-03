Ecuador e Italia se enfrentan este domingo 24 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) en el Red Bull Arena, situado en Nueva Jersey (Estados Unidos). A continuación, conoce toda la información respecto a este partido amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Ecuador llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Guatemala, en el primer amistoso de esta gira ecuatoriana en territorio estadounidense. El combinado guatemalteco no fue rival para los dirigidos por Félix Sánchez, quienes se impusieron con las anotaciones de John Yeboah (8′) y Gonzalo Plata (86′). Sin duda alguna, un desempeño bastante redondo para los sudamericanos.

Tras el pitazo final, el directo técnico español compareció ante los medios de comunicación y, más allá del resultado, destacó la actuación de sus dirigidos, sobre todo de aquellos que tuvieron la oportunidad de debutar en la ‘Tri’. El estratega de los norteños es consciente que, con la Copa América de por medio y las Eliminatorias en septiembre, necesitará de un plantel amplio para nutrir su idea de juego.

“Estos partidos nos sirven para reencontrarnos, para dar oportunidades a quienes no han podido jugar o tener muchos minutos, para ver cómo podemos competir con ellos, por eso nos deja contentos el rendimiento de los jugadores, con varios de los que hoy (el jueves) debutaron en la Selección. Entonces, con estas oportunidades podemos ver cómo podemos competir con ellos”, sostuvo.

En cuanto a su desempeño en el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo que se disputará dentro de un par de años en Estados Unidos, México y Canadá, Ecuador se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones con ocho puntos, los cuales fueron cosechados luego de tres triunfos y dos empates. Eso sí, recordemos que los ecuatorianos comenzaron con tres unidades menos por el casi de Byron Castillo.

Por otro lado, Ecuador quedó ubicado en el Grupo B de la Copa América 2024, junto a Venezuela, Jamaica y México. El debut del ‘Tri’ será ante Venezuela el 22 de junio en el Levi’s Stadium de Santa Clara; luego rivalizará el 26 con los ‘Reggae Boyz’ en el Allegiant Stadium de Paradise; y finalmente enfrentará a los ‘Aztecas’ el 30 en el State Farm Stadium de Glendale. Serán duros enfrentamientos para los de Félix Sánchez.

Italia, por su parte, llega a este duelo después de vencer por 2-1 a Venezuela en el Chase Stadium, ubicado en Miami. A pesar de que en ciertos pasajes el conjunto llanero intentó revelarse en el trámite del compromiso, el doblete de Mateo Retegui fue suficiente para que los de Luciano Spalletti se queden con la victoria. Previamente, Darwin Machís anotó el 1-1 parcial.

¿En qué canal ver Ecuador vs. Italia?

El partido entre Ecuador y Italia se disputará en el Red Bull Arena de Nueva Jersey y será transmitido para todo el territorio ecuatoriano a través de la señal de El Canal del Fútbol. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Italia?

El encuentro entre Ecuador y Italia está programado para este domingo 24 de marzo desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a las 2:00 p.m., mientras que en España a la 9:00 p.m.

¿Dónde jugarán Ecuador vs. Italia?

Ecuador vs. Italia: posibles alineaciones

Ecuador: A. Domínguez; J. Ordoñez, R. Arboleda, L. Realpe, A. Minda; C. Gruezo, J. Cifuentes, J. Yeboah; J. Sarmiento, J. Ortiz; J. Caicedo.

A. Domínguez; J. Ordoñez, R. Arboleda, L. Realpe, A. Minda; C. Gruezo, J. Cifuentes, J. Yeboah; J. Sarmiento, J. Ortiz; J. Caicedo. Italia: Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Di Lorenzo; Cambiasso, Bonaventura, Udogie, Locatelli; Fratessi, Chiesa y Retegui.





