Este sábado 23 de marzo, podrás vivir el duelo de Francia vs. Alemania, que se jugará en el estadio Groupama, en uno de los atractivos de la jornada sabatina. Ambos buscan encaminarse para lo que será la Eurocopa 2024 en el mes de junio. El choque se juega desde las 3:00 p.m. (hora peruana). A continuación, conoce toda la información respecto a este partido amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Los franceses llegan a este compromiso con solo una caída, en 90 minutos, en sus últimos 14 compromisos entre todas las competencias. Del resto acumulan 14 victorias y solo dos igualdades. Tomarán este cotejo como revancha porque también cayeron ante su rival, en septiembre , en otro juego de preparación, pero que se jugó en suelo teutón.

En sí, ambos conjuntos tienen plantillas muy competitivas y que dejarán buen espectáculo, pero los galos en casa mantienen un récord positivo de seis compromisos sin ceder. La última vez que perdieron frente a su gente fue en junio de 2022 por la Nations League, desde ahí encadenan seis triunfos consecutivos.

Por otro lado, los alemanes no llegan en su mejor momento, ya que viven un presente irregular porque no suman completo desde hace tres cotejos. Es más, vienen con dos caídas consecutivas, están en una etapa de reestructuración y los resultados no han sido los mejores, eso puede marcar una diferencia.

Este logro es infalible. Se espera un cruce bastante competitivo donde los goles no faltan, además que las dos escuadras tienen jugadores con mucho potencial de cara al arco. Crean jugadas y aprovechan cualquier oportunidad en el área rival, esas características favorecen este pronóstico. Francia fue una de las goleadoras en las Eliminatorias a la Euro. Alemania fue la segunda selección en la Nations League.

Los Bleus están encendidos porque no solo tienen resultados favorables sino que también los duelos terminaron con marcadores abultados. Marcaron 23 dianas en sus últimos cinco cotejos, de los cuales ganó tres. Cumplió con la estadística en los últimos cinco duelos, uno de ellos en la goleada contra Gibraltar.

¿A qué hora juegan Francia vs. Alemania en amistoso?

El encuentro entre Francia vs. Alemania está programado para este sábado 23 de marzo desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m., en México a la 2:00 p.m., mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Francia vs. Alemania en amistoso?

El partido entre Francia vs. Alemania se disputará en el Groupama Stadium y será transmitido para todo el territorio de Latinoamérica a través de la señal de ESPN y STAR Plus. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.

¿Dónde juegan Francia vs. Alemania en amistoso?

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.