Guatemala y Venezuela se verán las caras este domingo 24 de marzo desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) en el Shell Energy Stadium, ubicado en la ciudad de Houston (Estados Unidos). A continuación, conoce toda la información respecto a este partido amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Guatemala llega a este partido después de perder por 2-0 a manos de Ecuador, en un duelo de preparación disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. A pesar de que los guatemaltecos intentaron equiparse el trámite del compromiso con mucha pierna fuerte, los sudamericanos se impusieron gracias a las anotaciones de John Yeboah (8′) y Gonzalo Plata (86′).

A pesar de la derrota, Luis Fernando Tena –directo técnico de los ‘Chapines’– valoró el sacrificio de sus dirigidos y la personalidad combativa que mostraron. “En general hicimos un buen partido, puede parecer incongruente porque perdimos 2-0, pero hay que reconocer que el rival tiene muy buenos jugadores y es un buen equipo. A pesar de eso nuestro equipo plantó y jugó con personalidad”, sostuvo.

En esa misma línea, el estratega mexicano destacó que pudieron generarle cierto problema a un combinado como Ecuador, que cuenta con mucho más recursos futbolísticos para competir al máximo nivel. Asimismo, Tema apuntó al reinicio de las Eliminatorias 2026 de la Concacaf, donde enfrentarán a Dominica y República Dominicana en junio.

“Empezamos bien, hasta que cayó el gol, lo retomamos al final del primer tiempo. Después se tornó más parejo, creo que Ecuador gana con justicia pero me voy contento con la personalidad del equipo y con el accionar, cada vez circulando mejor la pelota. Me molesta por todos los ‘chapines’ que vinieron no se van contentos, pero creo que nuestro equipo va mejorando poco a poco en miras a los partidos Eliminatorios en junio”, agregó.

“Se siente (diferencia de nivel entre los futbolistas), los jugadores de Ecuador juegan en las mejores ligas, le falta rose internacional al jugador guatemalteco, queremos que salgan de Guatemala y vayan a ligas más competitivas y fuertes donde puedan crecer”, sentenció el entrenador de 66 años en diálogo con los medios de comunicación.

Venezuela, por su parte, llega a este compromiso después de perder por 2-1 a manos de Italia en el Chase Stadium, ubicado en Miami. A pesar de que en ciertos pasajes el conjunto llanero intentó revelarse en el trámite del compromiso, el doblete de Mateo Retegui (40′ y 80′) fue suficiente para que los de Luciano Spalletti se queden con la victoria. Previamente, Darwin Machís anotó el 1-1 parcial a los 43′.

¿En qué canal ver Guatemala vs. Venezuela?

El partido entre Guatemala y Venezuela se disputará en el Shell Energy Stadium y será transmitido para todo el territorio guatemalteco por la señal de Tigo Sports, mientras que en el país llanero a través de Televen. Asimismo, existen dos versiones digitales: Televen Stream y Tigo Sports App. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Guatemala vs. Venezuela?

El encuentro entre Guatemala y Venezuela está programado para este domingo 24 de marzo desde las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., en México a las 4:00 p.m., mientras que en España a la 11:00 p.m.

¿Dónde jugarán Guatemala vs. Venezuela?

Guatemala vs. Venezuela: posibles alineaciones

Guatemala: Hagen; Herrera, Samayoa, Pinto, Ardón; Castellanos, Saravia, Galindo, Mejía, Cardoza; Rubín.

Hagen; Herrera, Samayoa, Pinto, Ardón; Castellanos, Saravia, Galindo, Mejía, Cardoza; Rubín. Venezuela: Romo; Ferraresi, Angel, Osorio, Navarro; Aranburu, Casseres, Machis, Martínez, Savarino; Rondón.

