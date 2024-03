Este sábado 23 de marzo, podrás vivir el duelo de Inglaterra vs. Brasil, que se jugará en el estadio Wembley de Inglaterra, en lo que parece ser uno de los atractivos de la jornada sabatina. Ambas escuadras juegan su primer partido en la presente fecha FIFA y alinearán algunos nombres interesantes, los cuales resaltan en las mejores ligas del mundo. El choque se juega desde las 2:00 p.m. (hora peruana). A continuación, conoce toda la información respecto a este partido amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Inglaterra se presenta con un tridente en el ataque que brilla en Europa y sabe cómo lidiar contra rivales grandes. Harry Kane y Phil Foden, junto a Bellingham o Rashford, han firmado buenas actuaciones con sus equipos en esta temporada, por lo que Gareth Southgate confiaría en sus habilidades para sentenciar el partido.

Mientras que Brasil tiene la obligación de dar un paso al frente y conseguir su primera victoria bajo las órdenes de Dorival Júnior. Vinícius está llamado a ser el reemplazo de Neymar en la Verdeamarela, así que no puede fallar. Como acompañantes de Vini, Rodrygo y Endrick serían los elegidos formar el ‘tridente madridista’ que jugará contra los ingleses.

Tanto Inglaterra como Brasil buscarán las formas para abrir el marcador y ponerse en ventaja. Ambos disponen de convocatorias fuertes a nivel ofensivo y con guardametas de confianza, así que se espera un duelo de alta intensidad y con varias ocasiones de gol y contraataques.

En el pasado, las dos selecciones sellaron tres de sus últimos cinco encuentros con marcadores de dos o más goles. Por otra parte, Vinícius y Harry Kane llegan en un gran momento deportivo. El ‘7′ del Real Madrid marcó 18 goles y dio seis asistencias en lo que va de temporada. Mientras que ‘Hurrikane’ es el máximo goleador del Bayern con 37 dianas más 10 asistencias entre Bundesliga y Champions.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Brasil en amistoso?

El encuentro entre Inglaterra vs. Brasil está programado para este sábado 23 de marzo desde las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 4:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m., en México a la 1:00 p.m., mientras que en España a las 8:00 p.m.

¿En qué canales ver Inglaterra vs. Brasil en amistoso?

El partido entre Inglaterra vs. Brasil se disputará en el Wembley Stadium y será transmitido para todo el territorio de Latinoamérica a través de la señal de ESPN y STAR Plus. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.

¿Dónde juegan Inglaterra vs. Brasil en amistoso?





