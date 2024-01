Inter Miami vs. Al Hilal se enfrentarán, este lunes 29 de enero, en un partido amistoso internacional. Bajo la dirección de Gerardo Martino y con Lionel Messi al frente, Inter Miami apunta a optimizar su preparación de cara a la temporada 2024 de la MLS. El partido con el conjunto árabe, que aún no cuenta con Neymar debido a una lesión, se jugará desde las 12:00 p.m. (hora de Perú y Colombia) será transmitido por MLS Season Pass. Para conocer todos los horarios y cómo acceder a la transmisión del partido, consulta la información en Depor.

La escuadra de Inter Miami, liderado por Lionel Messi, continúa su gira de pretemporada con un reciente arribo a Riad, Arabia Saudí, el jueves pasado. Desde Florida, partieron la noche del miércoles rumbo a Riad, donde se enfrentarán a Al Hilal y Al Nassr, este último liderado por Cristiano Ronaldo.

El conjunto dirigido por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino jugará contra Al Hilal el 29 de enero y contra Al Nassr el 1 de febrero. A su llegada, el cuadro rosado fue recibido en el aeropuerto con ramas de flores en tonos blanco y rosa, reflejando los colores del club.

Este año, Las Garzas emprenden su primera gira internacional, comenzando con un empate sin goles en El Salvador y una derrota por 0-1 contra FC Dallas. Después de enfrentarse a Al Hilal y Al Nassr, el equipo viajará a Hong Kong para jugar contra un equipo local y luego enfrentará al Kobe en Tokio.

La pretemporada concluirá con un partido amistoso en su estadio contra Newell’s Old Boys. Inter Miami, que no logró clasificar a los ‘playoffs’ la temporada pasada, abrirá su temporada en la MLS el 21 de febrero contra el Real Salt Lake. Para esta nueva temporada, el equipo se ha fortalecido con la incorporación del uruguayo Luis Suárez.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Al Hilal?

Inter Miami vs. Al Hilal se enfrentarán en un duelo internacional El cotejo está programado para jugarse en el Kingdom Arena de Ryad, Arabia Saudita, este lunes 29 de enero desde las 12:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:00 p.m. En tanto, en España será a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Al Hilal?

El partido Inter Miami vs. Al Hilal será transmitido a través de la señal de Apple TV y MLS Season Pass para todos los países de América Latina. En España será a través de DAZN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Hincha se encuentra con Lionel Messi en un semáforo y se lleva inolvidable regalo