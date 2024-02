Conoce a qué hora juegan Inter Miami vs. LA Galaxy por la fecha 2 de la Major League Soccer (MLS). El compromiso, que se disputará este domingo 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park, será importante para ambos cuadros. Las ‘Garzas’ vienen de vencer a Real Salt Lake y buscarán seguir por el camino del triunfo, luego de no tener una buena pretemporada. Por supuesto, no será nada sencillo. A continuación, te contamos en qué canales podrás ver el partidazo de la fecha. No te lo pierdas.

Con Lionel Messi y Luis Suárez desde el inicio, el equipo dirigido por Gerardo Martino no tuvo problemas para doblegar a Real Salt Lake en su estreno en la MLS. El primer tanto llegó gracias a Robert Taylor, quien aprovechó una buena habilitación del astro rosarino. Diego Gámez colocó el 2-0 definitivo tras pase del ‘Pistolero’.

En la previa del duelo ante Los Angeles Galaxy, Inter Miami presentó de manera oficial al argentino Federico Redondo, su flamante refuerzo. El joven mediocampista firmó un contrato que se extenderá hasta la temporada 2027 de la MLS, con una opción para 2028. Tendrá a su lado a Sergio Busquets, una eminencia en su posición.

“Estoy muy feliz de unirme a un club que está creciendo tanto. Es una gran oportunidad para compartir campo con jugadores de primer nivel. Tengo muchas ganas de integrarme en el grupo con mis compañeros. Hay que ir paso a paso pero siempre soñar en grande”, señaló el argentino tras su presentación.

Con Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba en sus filas, Inter Miami se ha convertido en uno de los candidatos a llevarse el título de la MLS. Ya hizo su tarea en la primera jornada, al obtener su primer triunfo en casa, y ahora deberá comenzar a robar puntos en condición de visitante. Leo y compañía buscarán una victoria en el calor de California.





¿A qué hora juegan Inter Miami vs. LA Galaxy?

Inter Miami vs. LA Galaxy se miden el domingo 25 de febrero desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 10:30 de la noche; mientras que en Venezuela y Bolivia está pactado para iniciar a las 9:30 p.m.





¿En qué canales ver Inter Miami vs. LA Galaxy?

Inter Miami vs. LA Galaxy se podrá ver a través de las señales de Apple TV y MLS Season Pass tanto en Sudamérica, como Estados Unidos y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





