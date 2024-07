¡Consulta la agenda! Este viernes 26 de julio, el fútbol a nivel mundial sigue adelante con una jornada llena de emoción y goles. Los aficionados al deporte tienen la oportunidad de disfrutar de una variedad de partidos que se jugarán en diferentes regiones del mundo. Entre estos partidos se encuentran los emocionantes encuentros del fútbol europeo, amistosos y la Liga 1. Para que no te pierdas ninguno de estos duelos, hemos preparado una guía detallada que incluye los horarios de inicio y los canales de televisión donde podrás ver cada partido.

El fútbol continúa alegrando el día a todos los aficionados al deporte. Este viernes, la emoción y los goles serán protagonistas en nuestra agenda de actividades. En el caso del fútbol peruano, retomamos la acción con la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los partidos programados incluyen Comerciantes Unidos vs Mannucci, Deportivo Garcilaso vs Sport Boys, Universitario vs Alianza Lima.

Estos encuentros prometen ser emocionantes y podrán ser vistos en L1 Max y L1 Play y GOLPERU. Sin embargo, no será el único evento futbolístico de la jornada. Los clubes de Europa continúan preparándose para el inicio de la nueva temporada y afrontarán una serie de amistosos, esta vez le toca a dos grandes: Liverpool y Bayern Leverkusen.

Además, en Estados Unidos y México, el fútbol no se detiene con la Leagues Cup y los encuentros entre Orlando City vs Montreal, Atlanta United vs DC United, Pumas UNAM vs Austin FC, entre otros.

¿Qué partidos se juegan este viernes 26 de julio?

Liga 1 - Perú

Comerciantes Unidos vs. Mannucci: 3:15 p.m. (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys: 6:00 pm (horario de Perú) vía L1 Max y L1 Play.

Universitario vs Alianza Lima: 8:30 pm (horario de Perú) vía GOLPERU.

Amistosos internacionales

Rot-Weiss Essen vs Bayern Leverkusen: 12:00 pm (horario de Perú) vía Disney + Premium

Liverpool vs Real Betis: 6:30 pm (horario de Perú) vía LFCTV GO

Leagues Cup

Orlando City vs CF Montreal: 7:00 pm (horario de Perú) vía MLS Season Pass, Apple TV

Atlanta United vs DC United: 7:00 pm (horario de Perú) vía MLS Season Pass, Apple TV

´Pumas UNAM vs Austin FC: 8:00 pm (horario de Perú) vía MLS Season Pass, Apple TV

Seattle Sounders vs Minnesota United: 9:00 pm (horario de Perú) vía MLS Season Pass, Apple TV

Los Angeles FC vs Tijuana: 10:00 pm (horario de Perú) vía MLS Season Pass, Apple TV





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR