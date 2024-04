¡No te lo puedes perder! Este miércoles 3 de abril, Inter Miami y Monterrey se enfrentan por los cuartos de final de ida en la Concachampions. El choque será disputado en el DRNV PNK Stadium, complejo situado en el estado de Florida. Los locales quieren comenzar con ventaja en su primer cotejo. En los siguientes párrafos, te contamos cómo llegan, a qué hora comenzará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión de la disputa futbolística. ¡Siguen las emociones!

Inter Miami se aferra a la recuperación de Leo Messi. El argentino estuvo ausente en los últimos partidos por lesión y el club no pudo ganar en su ausencia. Es fundamental para Miami que el astro rosarino esté en cancha. Las aspiraciones de llegar con vida al partido de vuelta pasan porque Messi llegue sano al encuentro del miércoles.

Inter Miami anotó nueve goles en sus últimos cinco partidos. Luce su mejor faceta goleadora cuando juega en casa, pues marcó ocho de los nueve goles en el Chase Stadium. Debe aprovechar el buen momento de Luis Suárez quien registra tres goles en los últimos tres juegos. El Charrúa entró en ritmo con su nuevo equipo.

Monterrey llega como amplio favorito para llevarse el primer partido de la eliminatoria. Los mexicanos tienen mejor presente que su rival y tiene la ventaja de que cierra la serie en casa. Si obtiene un buen resultado el miércoles por la noche, puede tener pie y medio en la próxima fase de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Rayados ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros. El único equipo capaz de cortar la racha ganadora de los Albiazules fue Chivas, quien venció 0-2 a los de Fernando Ortiz. Por si fuera poco, Monterrey no perdió en sus últimos siete partidos fuera de casa. Inter Miami tendrá que hacer un partido perfecto para lastimar a los mexicanos.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Monterrey?

El enfrentamiento entre Inter Miami vs. Monterrey tendrá lugar en el estadio DRV PNK, este miércoles 3 de abril. El inicio del juego está programado para las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.

¿En qué canal TV ver Inter Miami vs. Monterrey?

El encuentro entre Inter Miami vs. Monterrey se emitirá a través de ESPN y STAR Plus en Sudamérica, mientras que en México se podrá ver por FOX Sports y Amazon Prime. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.

¿Dónde juegan Inter Miami vs. Monterrey?





