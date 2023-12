¡Será un partidazo! Manchester City y Fluminense superaron las semifinales y se enfrentarán en la gran final del Mundial de Clubes 2023. El equipo de Pep Guardiola goleó por 3-0 a Urawa Reds, de Japón; mientras que el cuadro brasileño superó por 2-0 a Al Ahly, de Egipto. Una vez más, tendremos un duelo directo entre el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica. A continuación, te contamos cuándo se juega este encuentro, a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver. No te lo pierdas.

El equipo inglés, que no contó con la presencia de Erling Haaland (se perderá el Mundial por una lesión), se adueñó con la pelota desde el inicio del compromiso, pero le costó encontrar profundidad. Eso sí, con el paso de los minutos empezó a generar ocasiones de peligro, hasta que llegó el autogol de Marius Hoibraaten al final del primer tiempo. En la segunda mitad llegaron los tantos de Mateo Kovacic y Bernardo Silva, con lo que sellaron su pase a la final.

El ‘Flu’, por su parte, tuvo un partido bastante luchado, en el que logró el primer gol luego de que le cobraran un penal a su favor. El encargado de abrir la cuenta fue el colombiano Jhon Arias. Con el rival jugado, apareció John Kennedy, el mismo que anotó en la final de la Copa Libertadores ante Boca, para decretar el 2-0 definitivo. Así es como llegó a la primera final del Mundial de Clubes de su historia.

La definición por el título está pactada para jugarse este viernes en el King Abdullah Sports City de Yeda. Nuevamente será CONMEBOL ante la UEFA. Cabe recordar que los europeos son quienes se han hecho dueños del trofeo en los últimos años. La última vez que un sudamericano ganó este título fue en el 2012, cuando Corinthians venció por 1-0 a Chelsea con un gol del peruano Paolo Guerrero.





¿A qué hora juegan Manchester City vs. Fluminense?

El partido Manchester City vs. Fluminense está programado para jugarse este viernes 22 de diciembre desde la 1:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay iniciará a las 3:00 de la tarde. Si estás en Bolivia o Venezuela, podrás sintonizarlo a partir de las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Manchester City vs. Fluminense?

Manchester City vs. Fluminense se podrá ver a través de las señales de FIFA+ y DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo, así como las incidencias del partido. No te lo puedes perder.





