A continuación, mira a qué hora se enfrentarán País Vasco vs. Uruguay en un partido amistoso internacional, como parte de la fecha FIFA. El choque, que se llevará a cabo, este sábado 23 de marzo, en el estadio de San Mamés. Ambas escuadras se volverán a encontrar, en esta disputa deportiva, tras 20 años, mientras que el conjunto Euskadi regresa a las canchas tras más de tres años. A continuación, te contamos en qué canales podrás ver el derbi de Manchester. ¡No te lo puedes perder!

Desde el viernes 15, el plantel de Marcelo Bielsa ha estado en San Sebastián (España), donde se llevará a cabo el partido, y los jugadores han estado llegando a medida que finalizaban sus compromisos con sus clubes respectivos. Se han notado algunas ausencias significativas en la lista, lo cual no es sorprendente, ya que se trata de un compromiso amistoso.

Ausencias notables en la delantera incluyen a Darwin Núñez, Luis Suárez, Facundo Torres y Cristian Olivera, mientras que en la defensa no están presentes Sebastián Coates ni Santiago Bueno. Además, hay bajas por lesiones como las de Sergio Rochet, José María Giménez y Maximiliano Araújo. En tanto, Randall Rodríguez y Luciano Rodríguez, destacados en la selección Sub-20 que ganó el título mundial, podrían hacer su debut en la selección mayor.

En la vereda del frente, después de una ausencia de más de tres años, la selección vasca vuelve a la acción. Su último partido fue el 16 de noviembre de 2020 contra Costa Rica. Javier Landeta, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, confirmó que ya se han vendido alrededor de unas 25.000 entradas, para el duelo contra los charrúas, lo que representa aproximadamente la mitad de la capacidad de San Mamés.

El dirigente expresó su deseo de que el estadio se llene para presenciar este partido contra una de las mejores selecciones del mundo en la actualidad. Los antecedentes de la selección uruguaya frente a Euskadi no son favorables. País Vasco ha ganado en las dos ocasiones anteriores: el 22 de diciembre de 1998 venció 5-1 en Anoeta y el 27 de diciembre de 2003 se impuso 2-1 en San Mamés.

¿A qué hora juega País Vasco vs. Uruguay?

El enfrentamiento entre País Vasco vs. Uruguay tendrá lugar en el estadio San Mamés, este sábado 23 de marzo. El inicio del juego está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España, el encuentro será a las 8:00 p.m.

¿En qué canal TV ver País Vasco vs. Uruguay?

El encuentro entre País Vasco vs. Uruguay se emitirá a través de DSports (DIRECTV) y AUF TV en Sudamérica. En tanto, por ETB1, en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La edición 2024/25 de la UEFA Champions League presentará un nuevo formato.