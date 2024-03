¡Clásico uruguayo! Peñarol y Nacional se ven las caras este viernes 29 de marzo, desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) en el Estadio Campeón del Siglo. A continuación, revisa la información respecto a clásico correspondiente a la fecha 6 del Campeonato Uruguayo 2024, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Peñarol llega a este partido tras vencer por 2-1 a Racing Montevideo en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, por la pasada jornada del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo. Los goles del ‘Carbonero’ fueron anotados por el delantero Leonardo Sequeira. El ‘Manya’ está viviendo un gran momento, pues se ubica en el primer lugar de la tabla.

El equipo dirigido por Diego Aguirre ha ganado en las cinco primeras fechas y es el único líder con 15 puntos. Asimismo, anotó 12 goles y su arco fue vencido en dos ocasiones. Su más cercano perseguidor es Boston River, que tiene 11 puntos tras tres victorias y dos empates. El ‘Carbonero’ espera seguir con esta racha positiva y vencer al ‘Bolso’.

El técnico del ‘Manya’ confía en lograr los tres puntos. “Creo que muy importante es la concentración, que el equipo tenga un nivel justo de activación, que estemos concentrados en lo que tiene que hacer el equipo y cada uno, que cosas externas no nos afecten. Nosotros tenemos que estar preparados para jugar 90 minutos, rendir y que cada jugador pueda mostrar su nivel, y para eso hay que tener un control por todo el entorno y todo lo que significa”, sostuvo en conferencia de prensa.

Nacional, por su parte, llega a este duelo tras igualar sin goles con Progreso en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo. De esta forma, el ‘Bolso’, tras las cinco primeras jornadas, se quedó con nueve puntos y se ubica en la cuarta posición, por debajo de Progreso, Boston River y Peñarol, su clásico rival. Ha sumado dos victorias y tres empates.

Álvaro Recoba, DT del ‘Tricolor’, confía en que sus jugadores puedan ganar en el Campeón del Siglo. “Lo que veo es que el equipo siempre ha ido para adelante, y esa es la tranquilidad que yo tengo: que el equipo va, a veces errando los caminos, pero siempre para adelante. Quedamos en el debe con el resultado sobre todo, no hay mucho para lamentarse ni mirar para atrás, tenemos este viernes el clásico y vamos a hacer todo lo posible para traernos una victoria, no será fácil, pero hemos trabajado de la mejor manera”, señaló.





¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Peñarol vs. Nacional está programado para este viernes 29 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde (hora en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque iniciará desde las 4:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 3:00 de la tarde.





¿En qué canales ver Peñarol vs. Nacional?

Peñarol vs. Nacional será transmitido exclusivamente en toda Latinoamérica a través de STAR Plus. También se podrá ver por GOLTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del clásico uruguayo.





¿Dónde se jugará el Peñarol vs. Nacional?





