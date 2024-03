Conoce a qué hora juegan las selecciones de Venezuela y Italia por un amistoso internacional, que se disputará este jueves 21 de marzo en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. La ‘Vinotinto’, que ha tenido un buen arranque en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se está preparando para hacer un buen papel en la Copa América 2024 y buscará vencer a la cuatro veces campeona del mundo. A continuación, te contamos en qué canal se podrá ver el compromiso.

El equipo dirigido por Fernando Batista ha sorprendido a todos al conseguir 9 puntos tras las seis primeras jornadas y ubicarse en la cuarta casilla de las Eliminatorias Sudamericanas. En su último partido por las Clasificatorias, igualó 1-1 con la Selección Peruana en el Estadio Nacional de Lima. Aquella vez, Yoshimar Yotún abrió el marcador, pero Jefferson Savarino anotó la igualdad en la segunda parte.

Para afrontar los amistosos ante Italia y Guatemala, Batista ha convocado a 33 futbolistas, muchos de ellos con experiencia y otros nombres aparecen con la intención de que vayan teniendo rodaje. Resaltan los futbolistas Matías Lacava y Telasco Segovia, dos de los mejores del Preolímpico Sub 23. También están Salomón Rondón, Tomás Rincón, José Martínez, Wilker Ángel, Jhon Murillo, Savarino, entre otros.

Cabe mencionar que hay algunos jugadores que sufrieron lesiones y serán baja para la fecha FIFA de marzo. En el caso de Venezuela, estos son: Wuilker Fariñez, Josef Martínez, Yangel Herrera, Eduard Bello y Yeferson Soteldo. Este última ha tenido un enorme rendimiento con la ‘Vinotinto’ en las primeras fechas de las Eliminatorias. Aunque ha anotado solo un gol y ha dado una asistencias, su aporte en la ofensiva es importante.

Italia, por su parte, es dirigida por Luciano Spalletti y también anunció su lista de convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador en esta fecha FIFA. Los italianos no tienen bajas e irán con sus mejores hombres. Algunos de los nombres son los siguientes: Gianluigi Donnarumma, Matteo Darmian, Giovani Di Lorenzo, Federico Dimarco, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Nicoló Zaniolo y Mateo Retegui.





¿A qué hora juegan Venezuela vs. Italia?

Venezuela vs. Italia está programado para iniciar desde las 4:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 6:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 5:00 de la tarde. No te lo puedes perder.





¿En qué canal TV ver Venezuela vs. Italia?

El encuentro Venezuela vs. Italia se transmitirá en territorio venezolano a través de la señal de Televen. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





¿Dónde se jugará el Venezuela vs. Italia?





