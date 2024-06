Tras culminar la primera fecha de todos los grupos de la Eurocopa 2024, Alemania y Hungría vuelven al césped y esta vez para rivalizar en el Arena Stuttgar, este miércoles 19 de junio desde las 18:00 horas de Madrid; 12 p.m. ET / 11:00 a.m. CT / 10 a.m. MT / 9 a.m. PT de USA válido por la segunda jornada del grupo A. Si estás buscando el horario de transmisión y cómo ver este duelo en vivo vía streaming y online, llegaste al lugar indicado. A continuación te dejaré una guía completa con todos los detalles sobre el cotejo internacional.

Ya algunas selecciones se van perfilando como candidatas y demostrando su mejor versión, es el caso de Alemania, anfitrión de la presente Eurocopa, y que busca el ansiado título que no lo alza desde 1996 cuando derrotó a República Checa. En tanto, Hungría busca rememorar pasajes antaños de buen fútbol con esta nueva generación que ha despertado la ilusión de todo el pueblo magiar.

¿A que hora juegan Alemania vs Hungría? Horarios en Estados Unidos

Si resides en USA y quieres apoyar a Die Mannschaft, pues a continuación te dejaré los horarios de transmisión en cada uno de los estados del país norteamericano.

Horarios Ciudades de Estados Unidos 12:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 11:00 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 10:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 9:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Alemania vs Hungría: horarios en México, Latam y resto del mundo

México: 10:00

Costa Rica: 10:00

Guatemala: 10:00

El Salvador: 10:00

Nicaragua: 10:00

Honduras: 10:00

Perú: 11:00

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Panamá: 11:00

Venezuela: 12:00

Bolivia: 12:00

República Dominicana: 12:00

Puerto Rico: 12:00

Chile: 12:00

Argentina: 13:00

Brasil: 13:00

Uruguay: 13:00

Paraguay: 12:00

Alemania: 18:00

España:18:00

Reino Unido: 18:00

Portugal: 18:00

Francia: 18:00

Italia: 18:00

¿Qué canal transmite Alemania vs Hungría? Ver por Streaming y TV

Si te encuentras en Estados Unidos y buscas ver el duelo entre germanos y magiares, pues tendrás que contratar FOX Sports (FS1) que cuenta con los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde las plataformas de streaming de futbo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. Otra opción será desde ViX Premium.

En tanto, en México toda la Eurocopa 2024 será transmitida en exclusiva por Sky Sports, los canales que transmitirán los cotejos son 1534, 1535 y 1536. Mientras que TUDN cuenta con los derechos de algunos partidos para transmitir en señal abierta vía Canal 5. Mientras que vía streaming se podrá seguir a través de Sky+ y ViX Premium. En España, podrás seguir en vivo y en directo el partido entre Alemania y Hungría por la señal de TVE La 1, RTVE Play y Teledeporte.

Si estás en Sudamérica y Centroamérica, ESPN tiene los derechos para llevar a tus pantallas todos los partidos de la Eurocopa. Y si eres de los que sigue los duelos por móvil o tablet, puedes hacerlo vía streaming a través de Star+.

STAR+ EN VIVO por streaming - ver Alemania vs Hungría

Star+ es la plataforma de streaming propiedad de The Walt Disney Company y llega a diferentes países de América Latina. Su catálogo es variado y ofrece también eventos deportivo en vivo transmitidos por ESPN. Te dejaré información sobre cómo suscribirte y los costos por país de este servicio de pago. Ten en cuenta que a partir del 1 de julio, Star+ será adherido por Disney+, por lo que los partidos se podrán seguir desde ese día a través de esa plataforma.

PAÍSES PRECIO MENSUAL PRECIO ANUAL COMBO+ Argentina ARS $880 ARS $8.880 ARS $995 México MXN $199 MXN $1.999 MXN $249 Brasil R $32.90 R $329.90 R $45.90 Chile CLP $8.500 CLP $84.900 CLP $10.500 Colombia COP $31.900 COP $319.900 COP $38.900 Costa Rica USD $10.99 USD $109.99 USD $13.99 Ecuador USD $9.99 USD $99.99 USD $13.99 Bolivia USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 El Salvador USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Guatemala USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Honduras USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Nicaragua USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Panamá USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 R. Dominicana USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Venezuela USD $10.49 USD $104.99 USD $13.99 Paraguay USD $11.99 USD $119.99 USD $15.99 Perú PEN 37.90 PESN 379.90 PEN 44.90 Uruguay USD $12.99 USD 129.99 USD $17.49

¿Cómo suscribirte a Star Plus vía apps móviles online?

Visita StarPlus.com desde un navegador web.

Elige un plan.

Escribe tu dirección de correo electrónico.

Haz clic en Aceptar y continuar.

Si es la primera vez que te suscribes, escribe una contraseña.

Elige un plan y escribe los datos de facturación.

Haz clic en Ver ahora para completar la suscripción