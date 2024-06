El Grupo A de la Eurocopa 2024 cerrará su primera fase de competición con un emocionante encuentro entre Alemania y Suiza. Ambas selecciones chocarán en el Deutsche Bank Park de Fráncfort, Hesse este domingo 23 de junio. El compromiso es imperdible, por lo que te dejamos el horario del pitazo inicial y cómo verlo en EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online.

¿A qué hora juegan Alemania - Suiza por Eurocopa 2024?

El partido en horario local inicia a las 21:00 horas, mismo horario de Suiza. En España, Austria, Francia, Italia también comenzará a las 21:00 horas. Y en Inglaterra y Portugal solo deberás restar una hora, pues el duelo empezará a las 20:00 horas.

¿A qué hora ver el Alemania - Suiza EN VIVO en México?

En México, el partido entre Alemania y Suiza podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Alemania - Suiza EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Alemania - Suiza EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora juegan Alemania - Suiza en Latinoamérica?

16:00 | Argentina, Brasil, Uruguay

15:00 | Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Haití

14:00 | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

13:00 | Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

¿En qué canal transmite Alemania vs. Suiza por Eurocopa 2024?

En México, va EN DIRECTO por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD; mientras que en Estados Unidos a través de las plataformas de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX. Y en el resto de los países de Latinoamérica, el choque se podrá ver desde ESPN y la plataforma de streaming Star Plus.

En Alemania, los partidos del anfitrión y los demás encuentros de la Eurocopa 2024 irán por la señal de Alemania MagentaTV, Das Erste y Servus TV. Y si estás en España, podrás seguirlo EN DIRECTO por RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

En otros países, estas son las señales que debes sintonizar:

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV, Das Erste

Bélgica: RTBF Auvio Direct, VRT 1, Sporza

Canadá: CTV, CTV App, TVA+, TSN4

China: iQiyi, Migu

Croacia: HRTi

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark, NRK1

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play, M6, M6.fr

Gran Bretaña: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Two

Honduras: Star+ Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, RaiPlay, RAI 1

Países Bajos: NOS Live, VRT 1

Portugal: RTP Play, RTP 1