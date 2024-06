Finalmente, la primera fase de la Eurocopa 2024 está llegando a su fin y se van conociendo los clasificados a la siguiente instancia del torneo. Por el Grupo A, Alemania y Suiza medirán fuerzas este domingo 23 de junio en el Deutsche Bank Park, que se ubica en la ciudad de Fráncfort, Hesse. En este artículo, te comparto datos como los horarios, dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO y gratis vía Streaming, alineaciones y más información de los protagonistas.

El conjunto teutón quiere cerrar con broche de oro su participación en la fase de grupos del certamen, por lo que saldrá al campo decidido a obtener los tres puntos; pero al frente tiene un rival que también buscará quedarse con los tres puntos y así tentar una clasificación a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Alemania - Suiza EN VIVO?

El partido en horario local inicia a las 21:00 horas, mismo horario que tiene Suiza. En países como España, Austria, Francia, Italia también comenzará a la misma hora. En Inglaterra y Portugal solo deberás restar una hora, pues el duelo empezará a las 20:00 horas.

Cruzando el charco, en el continente americano, el horario varía significativamente, por lo que tienes que estar atento. Por ejemplo, en México, el Alemania vs. Suiza podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

En Estados Unidos, el partido comenzará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora es el Alemania - Suiza EN VIVO en distintos países del mundo?

Argentina: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00

Uruguay: 16:00

Chile (Santiago): 15:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Panamá: 14:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Cómo ver el partido Alemania - Suiza EN VIVO por TV y streaming?

Si te encuentres en España, el partido Alemania - Suiza por la Eurocopa 2024 será transmitido EN VIVO por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

En México, va EN DIRECTO por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD; mientras que en Estados Unidos a través de las plataformas de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX. Y en el resto de países de Latinoamérica, el choque se podrá ver desde ESPN y la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver el Alemania - Suiza EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV, Das Erste

Bélgica: RTBF Auvio Direct, VRT 1, Sporza

Canadá: CTV, CTV App, TVA+, TSN4

China: iQiyi, Migu

Croacia: HRTi

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark, NRK1

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play, M6, M6.fr

Alemania: MagentaTV, Das Erste, Servus TV

Gran Bretaña: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Two

Honduras: Star+ Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, RaiPlay, RAI 1

Países Bajos: NOS Live, VRT 1

Portugal: RTP Play, RTP 1

Posibles alineaciones del Alemania - Suiza por Eurocopa 2024

Alemania: M. Neuer, J. Kimmich, A. Rüdiger, J. Tah, M. Mittelstädt, R. Andrich, T. Kroos, J. Musiala, İlkay Gündoğan, F. Wirtz y K. Havertz.

Suiza: Y. Sommer, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, S. Widmer, R. Freuler, G. Xhaka, D. Ndoye, R. Vargas, S. Zuber y Z. Amdouni.