El duelo estelar de la segunda fecha del grupo D de la Eurocopa 2024 será protagonizada por Países Bajos y Francia. Ambas selecciones se enfrentan hoy, viernes 21 de junio, en el Leipzig Stadium. Francia llega luego de vencer en su debut por 1-0 a Austria; mientras que Países Bajos hizo lo propio ante Polonia (2-1). Por tanto, con tres puntos en la tabla cada una, la que gane garantizará su presencia en los octavos de final. Consulta el horario y en qué canal ver el duelo en este artículo que te comparto.

¿A qué hora ver Países Bajos vs Francia EN DIRECTO?

El partido entre neerlandeses y galos se disputará este viernes 21 de junio a partir de las 21:00 horas en el Red Bull Arena de Leipzig.

¿A qué hora ver el Países Bajos vs Francia en México?

En México, el partido entre Países Bajos y Francia podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Países Bajos vs Francia en Estados Unidos?

Si quieres ver el Países Bajos y Francia EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora ver Países Bajos vs Francia EN DIRECTO en distintos países del mundo?

21:00 | Alemania, Francia, Austria, Italia

20:00 | Portugal, Inglaterra

16:00 | Argentina, Brasil, Uruguay

15:00 | Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, Cuba

14:00 | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

13:00 | Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Francia por Eurocopa 2024?

En Países Bajos, el partido de su selección contra Francia lo podrás seguir por NOS Live, NPO 1. Por su parte, los franceses pueden verlo por las señales de beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play, M6, M6.fr.

Si te encuentres en España y deseas mirar el partido Países Bajos vs. Francia por la Eurocopa 2024, te informo que el duelo será transmitido EN DIRECTO en todo el territorio por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

En México, el partido será transmitido EN VIVO por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD; mientras que, en Estados Unidos, neerlandeses y galos se enfrentan por las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC y ViX.

En Perú, Argentina, Colombia, Chile y el resto de América Latina, podrá seguir el minuto a minuto a través de la señal de ESPN y Star+. En el caso de Brasil, el choque también estará disponible por Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, SporTV.

Grupo D de la Eurocopa 2024

Francia

Países Bajos

Polonia

Austria

