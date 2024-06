Con la mirada puesta en octavos de final, Portugal se enfrentará a Georgia este miércoles 26 de junio desde las 21:00 horas de Madrid, 20:00 horas de Reino Unido; 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12 a.m. PT de USA , en el estadio Veltins-Arena de la ciudad de Gelsenkirchen. Los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo, buscarán obtener el puntaje perfecto y evitar a un rival de mayor peso. A continuación te mostraré el horario exacto del partido y cómo ver el duelo por TV y vía streaming.

Portugal tiene la posibilidad de acceder a los octavos de final como uno de los mejores en la fase de grupos. Sin embargo, para ello deberá pasar por encima a una novel selección de Georgia que ha combatido en sus dos primeras presentaciones y al mando del talentoso Khvicha Kvaratskhelia estamos seguros no será un rival fácil de vencer.

Cristiano Ronaldo no pudo anotar en el Portugal 2-1 Rep. Chequia por la Eurocopa 2024. (Foto: AFP)

¿A que hora juegan Portugal vs Georgia? Horarios en Estados Unidos

Si vives en USA y no quieres perderte ni un segundo del duelo, pues a continuación te mostraré los horarios de transmisión en cada uno de los estados del país norteamericano.

Horario Ciudades de Estados Unidos 12:00 horas Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 13:00 horas Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 14:00 horas Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 15:00 horas Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

Portugal vs Georgia: horarios en México, Latam y resto del mundo

México: 13:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

República Dominicana: 15:00

Puerto Rico: 15:00

Chile: 15:00

Argentina: 16:00

Brasil: 16:00

Uruguay: 16:00

Paraguay: 16:00

Alemania: 21:00

España: 21:00

Reino Unido: 20:00

Portugal: 20:00

Francia: 20:00

Italia: 20:00

¿Qué canal transmite Portugal vs Georgia en Estados Unidos?

Si resides en USA y buscas ver el duelo entre franceses y polacos, pues debes contratar FOX Sports (FS1) que adquirió los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de la Eurocopa desde las estas plataformas de streaming: fubo TV, DIRECTV Stream y Sling TV y ViX Premium.

¿Cómo ver Portugal vs Georgia en México? Streaming y TV en vivo

En México toda la Eurocopa 2024 será transmitida en exclusiva por Sky Sports, los canales que televisarán los cotejos son 1534, 1535 y 1536. Mientras que TUDN tiene los derechos de algunos partidos para emitir por señal abierta de Canal 5, y vía streaming se podrá ver mediante Sky+ y ViX Premium.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, Portugal - Georgia?

Conocido antes como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Eurocopa 2024, de acuerdo a los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes