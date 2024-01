Colombia vs. Venezuela juegan este lunes 29 de enero por la jornada 4 del Grupo A del torneo Preolímpico Sub-23. El partido será crucial para la ‘Vinotinto’, que todavía tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase. Comenzará a las 6:00 p.m. hora colombiana y peruana, y a las 7:00 p.m. en Venezuela. Además, será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV), Caracol TV y Televen. Revisa en Depor, los horarios y los canales autorizados que transmitirán el encuentro.

Colombia enfrenta una situación difícil en el Preolímpico y su eliminación parece inminente. Bajo la dirección de Héctor Cárdenas, el equipo aún no ha logrado sumar puntos tras sufrir dos derrotas. Para mantener alguna posibilidad de avanzar a la Fase Final, necesitan ganar sus próximos partidos contra Venezuela y Bolivia en la última fecha, aunque esto estará condicionado por otros resultados.

Los problemas en el ataque y la vulnerabilidad defensiva son aspectos determinantes en el bajo rendimiento del equipo colombiano. No han logrado marcar ningún gol a favor y han recibido cinco goles en contra, lo que los convierte en uno de los equipos más frágiles en defensa en el torneo.

Por otro lado, Venezuela se encuentra en el tercer lugar del Grupo A del Preolímpico, con dos puntos, y está a una distancia de cuatro y cinco puntos de Brasil y Ecuador, respectivamente, equipos que actualmente tienen posibilidades de clasificar a la Fase Final. En su primer partido, empataron 3-3 con Bolivia, perdiendo así una valiosa oportunidad para asegurar tres puntos.

En la segunda jornada, Venezuela empató 1-1 con Ecuador y tuvo un descanso en la tercera fecha. A lo largo de estos encuentros, la Vinotinto ha tenido oportunidades de victoria, pero errores y distracciones han afectado su rendimiento. Ahora, para mantener viva la esperanza de avanzar, el equipo local necesita vencer a Colombia en un partido crucial.





¿A qué hora inicia Colombia vs. Venezuela?

El partido entre el Colombia vs. Venezuela está programado para el lunes 29 de enero. Si deseas seguir el encuentro sin perderte ningún detalle, es importante prestar atención a la programación. El choque comenzará a las 6:00 p.m. hora de Perú, Colombia y Ecuador. Para países como Argentina, Chile y Uruguay, el partido comenzará a las 2:30 p.m. En tanto, en Venezuela será a las 7:00 p.m.





¿En qué canales TV ver Colombia vs. Venezuela?

Si deseas seguir este emocionante encuentro por el Preolímpico Sub 23 entre Colombia vs. Venezuela, podrás verlo a través de las señales de DSports (DIRECTV), DTVGO, RCN TV, Caracol TV, Televen y TVES. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te brindaremos el mejor minuto a minuto, con todas las incidencias del partido.





Colombia vs. Venezuela: posibles alineaciones

Colombia : S. Guerra; J. Mosquera, B. Ceballos, F. Álvarez, S. Velásquez; A. Gómez, Ó. Cortés, N. Palacio, J. Castilla, D. Ruiz; C. Cortés.

: S. Guerra; J. Mosquera, B. Ceballos, F. Álvarez, S. Velásquez; A. Gómez, Ó. Cortés, N. Palacio, J. Castilla, D. Ruiz; C. Cortés. Venezuela: F. Benítez; R. Uzcátegui, C. Vivas, A. Ferro, R. Rivas; B. Ortega, C. Faya; M. Lacava, T. Segovia, J. Bolívar; K. Kelsy.





