Chelsea sigue sin levantar cabeza. Luego de perder ante Bayern Múnich, en el arranque de la Fase de Liga de la Champions League, y contra Manchester United en Old Trafford por la Premier League, sufrieron para vencer al modesto Lincoln en la EFL Cup y nuevamente perdieron el paso en el torneo doméstico. Esta vez fue derrota en Stamford Bridge ante Brighton, pese a comenzar ganando con tanto de Enzo Fernández. Sobre el final las ‘gaviotas’ se llevaron el triunfo por 3-1, en un duelo que marcó el reencuentro de Moisés Caicedo con sus excompañeros. Sin embargo, al parecer no fue del todo feliz. En determinado momento del partido, el ecuatoriano se enfrascó en una discusión verbal con jugadores del Brighton y luego todo llegó a las manos, generando la molestia del equipo rival. El árbitro, sin embargo, no se percató de la reacción del ‘Moi’, quien ni siquiera fue amonestado.