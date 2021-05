City – Chelsea juegan por la final de la Champions League. ¿Cómo ver el partido de fútbol en vivo y en directo por TV, online y streaming? Ambos clubes confirmaron alineaciones. Manchester City formará con Ederson Moraes, Walker, Stones, Rubén Dias, Gündogan, De Bruyne, Zinchenko, Bernardo Silva, Foden, Mahrez y Sterling. Por su parte, Chelsea irá con Mendy, Thiago Silva, Azpilicueta, Rüdiger, Chilwell, James, Jorginho, Kanté, Mount, Havertz y Werner.

Esta es la tercera final de la UEFA Champions League en la que participan sólo equipos ingleses. En la primera final del Chelsea perdió en los penaltis contra el Manchester United en Moscú en 2008, y hace dos años el Liverpool venció al Tottenham en Madrid.

El Manchester City es el noveno club inglés que participa en esta instancia, siendo Inglaterra el país que lidera esta estadística. Sin duda, será una final de infarto, ya que ambos clubes han llegado derribando rivales muy fuertes como el Real Madrid y el PSG en las semifinales.

Tanto el City como el Chelsea sólo han encajado cuatro goles en su camino hacia esta final. Es el total más bajo para los dos finalistas desde que el Barcelona (cuatro goles en contra) se enfrentó al Arsenal (dos) en la final de 2006. Ninguno de los dos equipos ha recibido más de un gol en un partido de la UEFA Champions League en la 2020/21.

¿Cómo y dónde ver la final de Champions League en vivo online?

MANCHESTER CITY EN CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City se ubica en la posición 5 del ranking UEFA. Su mejor temporada en la Champions League fue en el 2016, donde llegó a las semifinales. En su última participación, quedó eliminado en cuartos de final por el Lyon, club que destruyó todas las casas de apuestas en sus presentaciones.

Incluso antes de que Riyad Mahrez coronara una contra que dio al Manchester City el pasaje para jugar su primera final de la Champions League, el club inglés parecía marchar tranquilo hacia su objetivo. Una semana después de poner en marcha la remontada para que el City se impusiera por 2-1 en la capital francesa, Mahrez tardó sólo 11 minutos en marcar en la vuelta, para que el equipo inglés se impusiera por 2-0.

El PSG fue cayendo en la desesperación y terminó el duelo con 10 hombres, tal como le ocurrió en la ida. El argentino Ángel di María fue expulsado a 20 minutos del final por una patada contra Fernandinho.

Por segundo año consecutivo, el club francés perdió una gran oportunidad de conquistar el principal certamen europeo, que se le ha negado en toda su historia. En la edición pasada, perdió la final ante el Bayern Múnich.

¿Quién es el jugador clave de Manchester City?

El City tiene una gran riqueza, pero Kevin De Bruyne sigue siendo el gran cerebro del equipo. Su elegancia, su visión de juego y su inmaculada capacidad de pase, por no hablar de sus carreras y sus espectaculares remates, hacen de él uno de los jugadores más agradables de ver en el fútbol mundial. Si todavía tienes dudas, echa un vistazo a su pase en la antesala del gol de la victoria de Foden en la ida contra el Dortmund.

¿ Quién está al cargo del Manchester City ?

En 11 temporadas como entrenador a primer nivel, Pep Guardiola ha levantado ocho títulos de liga, pero la última de sus dos medallas de ganador de la UEFA Champions League como entrenador llegó en 2011.

CHELSEA EN CHAMPIONS LEAGUE

El Chelsea se encuentra en el puesto 13 del ranking UEFA. Su mejor temporada en la Champions League fue en 2012, donde salió campeón al vencer a Bayern Munich. En su última temporada quedó eliminado en octavo de final, coincidentemente contra el club bávaro.

Chelsea aseguró que una turbulenta temporada culmine en la final de la Liga de Campeones , tras hacer que desluciera el equipo más laureado en la historia del torneo. Y de pronto, la decisión del conjunto inglés, que destituyó a una de sus leyendas, no parece tan errada.

Con goles de Timo Werner y Mason Mount, el club de Londres doblegó el miércoles 2-0 al Real Madrid para dejar afuera al conjunto que presume de 13 Copas de Europa, con un 3-1 en el marcador global. “Es complicado no llegar a la final... Un equipo que ha ganado de todo es normal que en algún momento pierda. Tenemos que seguir peleando”, dijo el delantero brasileño del Real Madrid , Vinicius Junior.

Tras el 1-1 en la capital española Tuchel no buscó aprovechar la ventaja que suponía el gol de visitante, e hizo un planteamiento ofensivo desde el comienzo. En contraste, el Madrid careció de vocación y eficacia adelante, sin aporte de un Eden Hazard extraviado en lo que fue alguna vez su casa.

¿Quién es el jugador clave de Chelsea?

Mason Mount se convirtió en un fijo con Frank Lampard, pero el juego del futbolista inglés ha subido de nivel desde la llegada de Thomas Tuchel. Se estrenó en la UEFA Champions League en el partido de ida contra el Oporto, y está aportando mucho más además en la mejor competición.

¿ Quién está al cargo en Chelea ?

Tuchel, nombrado en enero, llevó al Paris a la final de la pasada UEFA Champions League, así como a los títulos consecutivos de la Ligue 1 en 2019 y 2020. Antes de trasladarse a Francia, tuvo éxito en Alemania, llevando al Dortmund a la gloria de la copa en 2017.

Curiosamente a lo largo de la historia en Champions League siete veces ha ocurrido que dos clubes del mismo país han definido el título de la UEFA. Rivales que se conocen por muchos años y, que posiblemente se hayan enfrentado en más de 2 oportunidades por torneos locales. La temporada 2020-2021 no será la excepción: Manchester City vs Chelsea se verán este sábado 29 de mayo en Porto por la gran final. Aquí un recuento de otras definiciones.

En Argentina inicia a las 16:00 horas

En Bolivia inicia a las 15:00 horas

En Brasil inicia a las 16:00 horas

En Chile inicia a las 16:00 horas

En Colombia inicia a las 14:00 horas

En Ecuador inicia a las 14:00 horas

En Estados Unidos inicia a las 14:00-11:00 horas

En España inicia a las 20:00 horas

En México inicia a las 13:00 horas

En Perú inicia a las 14:00 horas

En Uruguay inicia a las 16:00 horas

En Venezuela inicia a las 15:00 horas

¿Quién será el árbitro de la final entre el City vs Chelsea?

El español Antonio Mateu Lahoz será el árbitro principal de la final entre City vs Chelsea por la final de la Champions League este sábado 29 de mayo en Porto. Estará asistido por sus compatriotas Pau Cebrián Devis y Roberto Díaz Pérez del Palomar; además el cuarto árbitro será Carlos Del Cerro Grande.

Cabe señalar que en el VAR estará Hernández Hernández. Como asistentes del VAR estarán Juan Martínez Munuera , Íñigo Prieto López de Cerain y el polaco Pawel Gil.

Declaraciones de Thomas Tuchel

“Nunca he sugerido que esto sea él contra mí, porque esto no es tenis. Estoy seguro de que hemos preparado a los equipos lo mejor que hemos podido. Ya nos conocemos, hemos jugado varias veces y mañana va a ser un partido muy diferente”, dijo el alemán en conferencia de prensa.

“Siempre ha sido complicado jugar contra el Barcelona, el Bayern o el City. Guardiola tiene una mentalidad ganadora increíble y este City seguramente sea el equipo más fuerte del mundo”, destacó.

“Es un gran sensación llegar a una final como esta. Confío en todo el mundo, todos tienen hambre. Están muy concentrados y son muy disciplinados. Ayer tuvimos una sesión de entrenamiento más táctica, la de hoy será mucho más ligera”, añadió.

Declaraciones de Josep Guardiola

“Le dan al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, amigos. Los jugadores saben que todo el mundo me apoya en el club, en la directiva. Estoy cómodo. Lo tengo todo. No puedo pedir más para hacer mi trabajo. Compartimos las victorias, las derrotas. Cuando perdemos no me culpan a mí, igual que cuando ganamos no soy yo el responsable. Así trabajamos aquí”, explicó.

Sobre la final de la Champions League, la primera de la historia del City y la tercera de su carrera como entrenador, Guardiola apuntó que es “un privilegio” estar en ella.

“Cuando empecé mi carrera no esperaba ni jugar una sola final. Sé lo que les voy a decir a mis jugadores. Al que esté nervioso o ansioso le diré que es lo normal. Cada uno intentará manejarlo de la mejor manera posible. El que esté tranquilo y relajado, también es normal”, apuntó.

¿Por qué la final de la Champions League se juega en Portugal?

En un principio, el City vs Chelsea se iba a jugar en Estambul; sin embargo, el motivo del cambio de sede es porque el Reino Unido considera a Turquí en su “lista roja” de países en medio de la pandemia COVID-19. Es decir, cualquier persona que viaje de una región en lista roja al país británico tiene que permanecer 10 días en cuarentena. Por lo tanto, sabiendo que jugadores, técnicos, periodistas e hinchas estarán presentes en la final, se optó por ser Porto.

Finales de Champions League con dos clubes de un mismo país

Real Madrid 3-0 Valencia – Champions 1999-2000

Esta fue la primera final entre clubes de un mismo país en una final de Champions League. Para el club blanco fue la número 11 y la primera del Valencia, donde la experiencia del conjunto de Vicente Del Bosque terminó goleando 3-0 y llevándose el trofeo a sus vitrinas.

Fernando Morientes abrió el marcador en el primer tiempo. En el complemento, Steve McManaman y de Raúl González aniquilaron al conjunto valenciano y se llevaron la octava corona a casa.

Milan 0-0 Juventus (3-2 en penales) – Champions 2002-2003

Nacieron para ser rivales eternos y nunca imaginaron definir el título de la Champions League en Old Trafford. Ambos clubes italianos empataron sin goles hasta los 120 minutos y tuvieron que definir esto desde los doce pasos. Clarence Seedorf y Kakha Kaladze fallaron para el Milan, pero David Trezeguet, Marcelo Zalayeta y Paolo Montero hicieron lo mismo en la Juventus. Finalmente, el ucraniano e ídolo del Milan, Andriy Shevchenko, se encargó de transformar la pena máxima para que el Milan ganara su sexto título.

Manchester United 1-1 Chelsea (6-5 en penales) – Champions 2007-2008

Una final exquisita, de dos clubes que en el torneo local iban bien y llegaron a encontrarse en la final de Champions League en el Estadio de Luzhniki en Moscú. El joven Cristiano Ronaldo abrió la cuena de cabeza, pero Frank Lampard empató antes del descanso. Una lucha intensa de ida y vuelta que dejó empatado en los 120 minutos.

Petr Cech le detuvo un penalti a Cristiano Ronaldo y John Terry tuvo en sus pies el triunfo para el club de Stamford Bridge, pero el capitán del Chelsea se resbaló en el golpeo y su balón pegó en el poste. Finalmente, Edwin van der Sar le detuvo el penal a Nicolas Anelka y el título voló a Old Trafford.

Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund – Champions 2012-2013

Cuando todo hacía imaginar una súper final entre el Barcelona vs Real Madrid, los dos clubes alemanes pasaron por encima en las semifinales y definieron el título de la Champions League. Cuando Mandcukic logró adelantar al Bayern Munich a la hora de partido, un penal convertido por İlkay Gündogan igualó la contienda. Finalmente, fueron los bávaros quienes se llevaron el premio mayor con un gol de Arjen Robben en el minuto 89.

Real Madrid 4-1 Atlético Madrid – Champions 2013-2014

La final fue en Lisboa y ambos eran favoritos. Las luces apuntaban a Atlético Madrid, que una semana antes había conquistado el título de LaLiga bajo el mando de Diego Simeone. Diego Godín se encargó de anotar de cabeza para poner a los colchoneros arriba; sin embargo, Sergio Ramos empató cuando habían transcurrido tres minutos del tiempo añadido. Fueron hasta los 120 minutos y el equipo de Carlo Ancelotti fue más frío mentalmente para que Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo definieran el título de la Champions League.

Real Madrid 1-1 Atlético Madrid (5-3 en penales) – Champions 2015-2016

Volvieron a verse en la final. El Atlético Madrid quiso sacarse la espina y conquistar su primer título; sin embargo, no fue así. Sergio Ramos anotó el primero, seguidamente Antoine Griezmann se sintió frustrado cuando falló un penal antes del descanso. En el complemento, Yannick Carrasco puso el empate y definieron el título en los penales. Juanfran erró y Cristiano Ronaldo definió para ganar el título y ser portada en todos los diarios.

Tottenham 0-2 Liverpool – Champions 2018-2019

Tottenham hizo una gran campaña en la temporada de Champions League y por méritos propios llegó hasta la final. Por su parte, tenía a un Liverpool cuajado y lleno de estrellas que podían macar la diferencia en cualquier momento. Moussa Sissoko otorgó a los ‘Reds’ un penal a los 30 segundos que Mohamed Salah transformó. La defensa de los ‘Reds’, brillantemente dirigida por Virgil van Dijk, mantuvo a raya a los hombres de Mauricio Pochettino a partir de entonces, antes de que el Divock Origi, saliendo desde el banquillo, sellara la sexta corona europea del Liverpool.