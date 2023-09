Al Hilal vs. Damac se enfrentan en VIVO, EN DIRECTO y ONLINE desde el Estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz, en un partido más de la Liga Profesional Saudí. Puedes consultar los canales de televisión y los horarios del partido aquí. El encuentro, que contará con la participación del brasileño Neymar, como titular, comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Perú, y se transmitirá GRATIS a través de Star Plus y Fútbol Libre. Además, te recomendamos que no busques la señal en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una transmisión pirata. Puedes seguir el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor.

Al Hilal vs. Damac EN VIVO por Star Plus con Neymar: horario y dónde ver la Liga Profesional Saudí. (Vídeo: @Alhilal_EN).

Al Hilal vs. Damac: posibles alineaciones

Al Owais; Abdulhamid, Al Bulayhi, Al-Shahrani; Tambakti, Al Faraj, Neves; Malcom, Neymar, Michael y Mitrovic. Damac: Abdullah; Hawsawi, Al-Rashidi, Chafaï, Al Anazi; Hamed, Antolić; Al-Bish, Stanciu, N’Koudou; Ceesay.