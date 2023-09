Al Hilal vs. Navbahor Namangan se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este lunes 18 de septiembre, por la primera jornada de la Liga de Campeones de la AFC, que se llevará a cabo en el King Fahd International Stadium de Arabia Saudita. El partido del equipo de Neymar Jr. está programado para arrancar desde las 1:00 de la tarde (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de ESPN vía STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Al Hilal vs. Navbahor: así se prepara el equipo de Neymar para la Champions de Asia. (Video: Al Hilal)

Al Hilal vs. Navbahor: alineaciones probables

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Boleahi, Al-Shahrani; Rubén Neves, Kanno, Milinkovic-Savic; Malcom, Neymar, Mitrovic.

Navbahor: Yusupov, Golba, Khashimov, Milovic, Yuldoshev, Boltaboev, Dokic, Iskanderov, Urunov, Abdukholikov y Tabatadze.