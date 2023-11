Al Ittihad vs. Al Ettifaq se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 14 de la Liga Profesional Saudí. El duelo tendrá a Marcelo Gallardo como protagonista y se disputa en el Abdulah Al Dabil Stadium desde las 10:00 a.m. (horario peruano). El ‘Muñeco’ debutará en el banquillo de los ‘Leones’ que tienen a Karim Benzema, como una de sus principales figuras. La transmisión estará a cargo de la señal de DIRECTV Sports para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





Al Ittihad se prepara para jugar ante Al Ettifaq. (Video: Twitter)





Al Ittihad vs. Al Ettifaq: probables alineaciones

Al Ittihad: Marcelo Grohe; Hawsaki, Hassan Kadesh y Luiz Felipe; Fabinho, N´Golo Kanté, Romarinho, Ahmed Bamasud y Muhammad; Karim Benzema y Hamdallah. DT: Marcelo Gallardo.

Al Ettifaq: Paulo Victor; Radhi Al Otaibi, Jack Hendry, Abdullah Khateeb, Marcel Tisserand; Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Ali Hazzazi; Demarai Gray, Moussa Dembélé, Robin Quaison. DT: Steven Gerrard.