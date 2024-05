LDA vs. Saprissa chocarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 22 de mayo desde el Estadio Alejandro Morera Soto por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Promerica 2024. El duelo se llevará a cabo este miércoles y arrancará desde las 8:00 p.m. (hora El Salvador y México, 9:00 p.m. Perú) y podrá verse de forma gratuita a través de Tigo Sports y también vía Canal 4 de El Salvador en TV abierta. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

LDA vs. Saprissa se enfrentan en final de Liga Promerica (Vídeo: @ldacr)

LDA vs. Saprissa: posibles alineaciones

M. James; A. Hernández, C. Mora, C. Borgez, L. Moreira, A. Gamboa; M. Barrantes, I. Lawrence, J. Moya; C. Martínez, J. Campbell. Saprissa: A. Rodríguez; J. East, G. Taylor, E. Anderson, D. Guzmán; K. Chamorro, J. Mora, K. Waston, M. Torres; W. Madrigal, P. Arboine.