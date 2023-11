Al Ittihad vs. OKMK se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 5 de la Champions League de Asia (AFC). El duelo se jugará este lunes 27 de noviembre desde las 11:00 a.m. (hora peruana), en el marco del grupo C. Marcelo Gallardo tendrá su segundo partido en el cuadro de Arabia Saudita, pero esta vez será enfrentando al cuadro de Uzbekistán. El choque se disputará en el Markaziy Stadion. Una victoria los colocará en octavos de final ya que marchan primeros con 9 puntos de 12 posibles. La transmisión será a través de la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Al Ittihad llegó a Uzbekistán. (Video: Twitter)





Al Ittihad vs. OKMK: probables alineaciones

Al-Ittihad: Marcelo Grohe; Shanqeeti, Luiz Felipe, Hassan Kadesh, Bamasud; Kanté, Fabinho, Al-Ghamdi; Romarinho, Igor Coronado, Karim Benzema.

AGMK: Botirali Ergashev; Akhmadaliev, Tukhtakhodjaev, Rakhmanov, Komilov; Haghnazari, Oybek Rustamov, Mirjamol Kosimov; Sanzhar Tursonov, Khurshid Giyosov, Martin Boakye.