¡No te lo pierdas! Al Nassr vs. Abha se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium este martes 2 de abril por la fecha 26 de la Liga Profesional Saudí. El encuentro, que es importante para el equipo de Cristiano Ronaldo, está pactado para iniciar desde las 2:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en hora argentina) y será transmitido a través de la señal de STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Cristiano Ronaldo es la figura principal de Al Nassr. (Video: Al Nassr)





Al Nassr vs. Abha: posibles alineaciones

Al Nassr: David Ospina; Yahya, Lajami, Laporte, Telles; Al-Najei, Brozovic, Mané; Otávio, Ghareeb, Cristiano Ronaldo.

Abha: C. Tătăruşanu; M. Tisserand, F. Noguera, I. Al-Zubaidi, F. Al Jumayahc; M. Al-Qahtani, Z. Al-Sahafi, G. Krychowiak; F. Kamano, M. Al Mutairi y Hassan Al Ali.