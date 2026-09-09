vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por una fecha más de la . ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de DAZN y FOX Deportes por YouTube. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este miércoles 9 de setiembre en el Estadio Alawwal Park de Riad. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A la 1:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Brasil también a las 3:00 p.m.

Al Nassr vs. Abha con Cristiano Ronaldo: transmisión por FOX Deportes y YouTube. (Video: @alnassr)
Al Nassr vs. Abha con Cristiano Ronaldo: transmisión por FOX Deportes y YouTube. (Video: @alnassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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